Treningi do "Tańca z Gwiazdami" dają mocno w kość wszystkim uczestnikom. Przekonała się o tym m.in. Honey. Gwiazda ostatnio napisała na swoim blogu, że nie raz miała ochotę uciec z sali prób z płaczem. Kiedy byliśmy z kamerą podczas ćwiczeń, artystka dawała z siebie wszystko. Przypomnijmy: Byliśmy na próbie Honey. Tak dzisiaj zatańczy w "TzG"

Na treningu odwiedziliśmy również Marceliną Zawadzką oraz Rafała Maseraka. Para w drugim odcinku show zaprezentuję cha-chę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak gwiazda dogaduje się ze swoim partnerem oraz co tancerz myśli o postępach Miss Polonia. Maserak bez litości wytknął wszystkie wady pięknej Marceliny:

Dla Marceliny to jest coś nowego, ja kiedyś to powiedziałem, że Marcelina jest jak noworodek, że w tańcu po raz pierwszy ma do czynienia, więc wszystkiego musi się od początku nauczyć - nauczyć się chodzić, nauczyć słuchać muzyki, to jest dla niej trudne. Nie ukrywam, z doświadczenia, nie miałem takiej osoby, która nie miała do czynienia z tańcem, aktorki w szkole aktorskiej zawsze miały ten przedmiot. Pierwszy raz mam osobę, którą muszę od początku nauczyć wszystkiego, więc fajne, bo widzę, że robi postępy, i gdzieś tam z dnia na dzień jest coraz lepiej. - mówi tancerz