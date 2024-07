"Taniec z Gwiazdami" jeszcze się nie rozpoczął, a już plotkuje się o nowych romansach na planie show. Najwięcej emocji budzi relacja pomiędzy Rafałem Maślakiem i Agnieszką Kaczorowską. Paparazzi ostatnio przyłapali ich na czułym pożegnaniu po treningu. Przypomnijmy: Maślak i Kaczorowska wracają z treningu do "TzG". Nie zabrakło czułości

Za największego uwodziciela uważa się jednak Rafała Maseraka. Z każdą gwiazdą, z którą występował w programie, łączony był w parę także w życiu prywatnym. Takie podejrzenia spadły również na Marcelinę Zawadzką. Spekuluje się, że na parkiecie i poza nim nie zabraknie wielkich emocji i uczuć. Jak do tych plotek ustosunkowała się Miss Polonia? W rozmowie z lifestyle.newseria.pl konretnie wyjaśnia:

Rafał przede wszystkim jest super tancerzem. Z tego, co mówi, tańczy już 20 lat, więc nie da się ukryć, że jest fantastycznym tancerzem, profesjonalistą i ma coś w sobie, ten urok osobisty. Jest też fajny, energiczny, ale to nie znaczy, że skoro tańczymy razem, to od razu będziemy parą. Znam Rafała partnerkę i wiem, że każdy ma swoją drogę. Spotykamy się na sali, bardzo dobrze się dogadujemy, ale to tyle - mówi gwiazda