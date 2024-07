Honorata Skarbek długo zastanawiała się nad udziałem w Tańcu z Gwiazdami, ale ostatecznie przyjęła propozycję producentów. Nie spodziewała się jednak, że treningi do programu będą aż tak męczące. W jednej z notek na swoim blogu przyznała, że początkowo była tak wykończona, że niemal doprowadziło ją to do łez. Przypomnijmy: "Chciałam wybiec z treningu!"

Wokalistka trenuje już od kilku tygodni, a my postanowiliśmy sprawdzić, jak sobie radzi przed dzisiejszym odcinkiem. Honorata tańczy w parze z młodym, ale utalentowanym tancerzem - Kamilem Kuroczko, który jest nową twarzą w tanecznym show. Para zaprezentuje dziś quick step do przeboju Mroza "Nic do stracenia" i trzeba przyznać, że fragmenty układu, który udało nam się zobaczyć, prezentują się bardzo okazale. A jak sama Honey czuje się przed debiutem na parkiecie?



Ja się strasznie stresuję, teraz jeszcze tego tak bardzo nie odczuwam, jak będę to odczuwać w piątek, niemniej jednak to jest coś, co będę robić po raz pierwszy czyli taniec na żywo, gdzie jeszcze kondycha mi pada po połowie choreografii, a jeszcze jest trochę do zatańczenia... Mam nadzieję, że to podziała też na mnie mocno mobilizująco i że jednak zapomnę o tym zmęczeniu i wszystkich defektach, które gdzieś tam się jeszcze pojawiają i dam z siebie wszystko - wyznaje w rozmowie z AfterParty.pl Honey.

Młoda gwiazda przyznaje, że póki co, jej największym mankamentem jest słabsza kondycja, ale widzi już postępy.



Moim kluczowym mankamentem jest to, że mam słabą kondycję, bo nigdy nie uprawiałam czynnie żadnego sportu, oprócz jazdy konnej, gdzie to nie jest aż tak potrzebne, jak przy tańcu. Tutaj rzeczywiście zadyszka łapie mnie po pierwszej minucie, natomiast mam nadzieję, że z treningu na trening będzie coraz lepiej. Jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy to rzeczywiście zauważam postęp, co jest bardzo motywujące i zachęca mnie do dalszego działania i trenowania, bo wiem, że ta ciężka praca na treningach opłaci się potem na odcinkach na żywo - tłumaczy.

Poniżej wideo z próbką tanecznych umiejętności Honoraty i Kamila. Będziecie dziś na nich głosować?

A tutaj nasza rozmowa z parą:

