W Nowym Sączu odbyły się wyboru Miss Polski 2023. O koronę i tytuł najpiękniejszej walczyły finalistki z całej Polski. Jednak oczy wszystkich były skierowane na jedną z jurorek konkursu - zjawiskową Marcelinę Zawadzką. Prezenterka Polsatu zachwyciła w odważnej i seksownej kreacji od Violi Piekut. Zobaczcie sami zdjęcia.

Marcelina Zawadzka odsłania nogi na Miss Polski 2023

Od kilku lat stacja Polsat transmituje wybory Miss Polski. W tym roku o tytuł najpiękniejszej Polki walczyły aż 32 finalistki z całego kraju. Decyzja, która z nich wygra, należała do jury, a w jego składzie znalazły się m.in. Ewa Wachowicz oraz Izabela Janachowska. Ale całą uwagę skupiła na sobie Marcelina Zawadzka, która w 2011 roku sama zdobyła tytuł Miss, ale Polonia (dziś to dwa oddzielne konkursy). Gospodyni show "Farma" odsłoniła nogi i biust w siateczkowej kreacji projektu Violi Piekut. Taka suknia to wybór dla odważnych kobiet, ale z pewnością Marcelina do takich należy!

Obok Marceliny Zawadzkiej w jury Miss Polski 2023 zasiadała Ewa Wachowicz, która tym razem postawiła na biel, również od Violi Piekut. Konkurs poprowadzili Paulina Sykut, Ilona Krawczyńska oraz Krzysztof Ibisz.

Jedną z muzycznych gwiazd wyborów Miss Polski 2023 była Kasia Moś, która na scenie zaprezentowała m.in. swój utwór "Zapomnij", nagrany z Leszkiem Możdżerem oraz hity z filmów z cyklu "James Bond" - "Skyfall" oraz "GoldenEye". Na scenie pojawiła się także Blanka, tegoroczna reprezentantka Polski na konkursie Eurowizji 2023. Gwiazda oczywiście wykonała swój hit "Solo", którym porwała publiczność. Występ Blanki zobaczycie niżej.

