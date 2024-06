Tegoroczna odsłona konkursu Miss Polonia obchodziła wielki jubileusz 95-lecia, co spowodowało, że ten wieczór był jeszcze bardziej wyjątkowy. 24 przepięknych kandydatek z całej Polski oraz trzy reprezentantki Polonii Amerykańskiej walczyły o tytuł tej najpiękniejszej. Komu Ewa Jakubiec przekazała koronę? Jedno jest pewne — zwyciężczyni jest zniewalająco piękna.

Miss Polonia 2024. To ona została najpiękniejszą Polką

W piątkowy wieczór odbył się wielki finał najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu piękności w Polsce — Miss Polonia 2024. Gala połączona z obchodami jubileuszu 95-lecia to jedno z największych wydarzeń tego roku. Na scenie zaprezentowało się 24 przepięknych kandydatek z całej Polski oraz trzy reprezentantki Polonii Amerykańskiej. To wyjątkowe wydarzenie poprowadziła Miss Polonia 2022, Krystyna Sokołowska i prowadzący "Pytanie na śniadanie" Robert Stockinger. Choć wszystkie kandydatki zachwycały swoją urodą, to jednak królową wieczoru mogła być tylko jedna.

AKPA

Podczas gali Miss Polonia 2024 kandydatki zaprezentowały się w kilku odsłonach m.in. kolekcji sukni wieczorowych i ślubnych projektu Madonna Atelier, kolekcji sukni koktajlowych i wieczorowych projektu Doroty Kuźnickiej, premierowej kolekcji marki Eweliny Dec, kolekcji inspirowanej zapachami Sorvella Perfume by Angelika Józefczyk, a także w kostiumach kąpielowych Gabbiano oraz kolekcji Colibra.

AKPA

W finałowej piątce znalazły się: Laura Brzezińska, Aleksandra Wielogórska, Maja Klaida, Emily Reng i Agata Kwiecień. II wicemiss została Emily Reng, a I wicemiss została Agata Kwiecień. Ostatecznie tytuł Miss Polonia zdobyła Maja Klaida.

Zwyciężczyni konkursu zdobyła nie tylko tytuł, a także bursztynową koronę, która jest warta ponad 50 tys. złotych. Co więcej, ma szansę reprezentowania Polski w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie, także Miss World.

Zobacz także

