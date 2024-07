1 z 8

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się na nagraniu specjalnego odcinika "Milionerów"! Pieniądze, jakie uda im się wygrać, zostaną przeznaczone na cele charytatywne, a dokładnie na fundację TVN. Para często angażuje się w akcje tego typu, dlatego bez wahania zgodzili się na udział w programie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan jak zawsze wyglądali bardzo stylowo. Gwiazda postawiła tym razem na kolor. Na nagraniu pojawiła się w kobaltowej spódnicy z falbaną i bluzce z efektownymi ramionami. Całość jest z najnowszej kolekcji Victorii Beckham i kosztuje łącznie 3325 złotych! Czyżby nawiązanie do show Azja Express i słynnych już słów Małgosi: "He is David Beckham and me is Victoria Beckham"? :)

Podobają Wam się stylizacje pary?

