Wielki finał 7. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Już czwartkowy wieczór, 9 listopada, widzowie przekonają się, która para zwycięży w tej odsłonie show. Tuż przed emisją finałowego odcinka okazało się, że jeden z uczestników, Wojtek, ma się w nim nie pojawić! Z jego ust padły też zaskakujące słowa o zachowaniu prowadzącej i produkcji! O co chodzi? Poznajcie szczegóły.

Wielki finał "Hotelu Paradise" odbędzie się już niebawem, bo w czwartek, 9 listopada. Już w środę emocje widzów sięgnęły zenitu, gdy okazało się, które pary zobaczymy w finale "Hotelu Paradise". W oczekiwaniu na ostatni odcinek show, widzowie mogli poznać jednak kontrowersyjną historię z nagrań finału, którą przytoczył Wojtek, jeden z uczestników programu!

W sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Wojtek z "Hotelu Paradise" odpowiedział na pytanie o to, czy pojawi się w finałowym odcinku 7. odsłony show.

Jeżeli chodzi o odcinek finałowy, który jest jutro, to nie będę pokazywany w tym finale, ponieważ była taka sytuacja, że jak wychodziłem na ten panel do Klaudii (El Dursi - przyp. red.) chciałem oddać swój głos na jedną z par, to nagle zgasły światła, wyłączyli kamery i Klaudia zapytała mnie, kim ja jestem. Ja mówię - no kim? Wojtek, Hollywood. Przecież brałem udział, byłem tutaj. No i Klaudia powiedziała mi, że byłem tak krótko, w Hotelu, że nie ma sensumnie nagrywać

- powiedział Wojtek z ''Hotelu Paradise'' na InstaStories.