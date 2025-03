Marta Rentel, znana jako Martirenti, oraz Grzegorz Milewski byli jedną z par trzeciego sezonu programu "Love Never Lies: Polska". Ich związek został poddany próbie w reality show, gdzie uczestnicy testują szczerość i zaufanie w relacjach. Niestety, to już przeszłość! Co więcej, Marta znalazła się w ogniu krytyki fanów. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Fani grzmią po reunion w "Love Never Lies"

Martirenti, popularna influencerka, zdecydowała się na udział w programie wraz ze swoim partnerem Grzegorzem, aby sprawdzić siłę ich związku. Para musiała stawić czoła wyzwaniom, które miały na celu zweryfikowanie ich uczuć i lojalności.​ Po zakończeniu programu drogi Marty i Grzegorza definitywnie się rozeszły. W odcinku reunion, który miał premierę 9 marca 2025 roku, oboje przyznali, że nie utrzymują ze sobą kontaktu. Marta ujawniła, że od trzech miesięcy jest w nowym związku, jednak nie zdradziła tożsamości swojego partnera. Grzegorz również przyznał, że spotyka się z kimś nowym, ale nie ujawnił szczegółów. ​

Fani programu zwrócili uwagę na sposób, w jaki Marta odnosiła się do Grzegorza, a nawet śmiała się z jego wypowiedzi.

Dzisiaj całkowicie zrozumiałam Grzesia czemu wyjeżdżał odpoczywać od ciebie.

W ostatnim odcinku pokazałaś brak klasy

Bycie sobą- ok, bycie głośną- ok, ale przeszkadzać w wypowiedziach byłego partnera i nawet mu to uniemożliwiać? Marta... - grzmią fani.

Na szczęście znalazło się szereg pozytywnych komentarzy, które dały wiatru w skrzydła Marcie.

Jesteś wspaniałą osobą! udowodniłaś to w LNL

Ja tam Cię lubię !

Marta z "Love Never Lies" przerwała milczenie

Martirenti przerwała milczenie i odniosła się do zarzutów fanów. W swoim oświadczeniu wyjawiła, że nie spodziewała się takiego montażu programu, który pokazał jej osobę bardzo negatywnie. Co więcej, przyjęła krytykę fanów i wyjawiła, że w pełni ją rozumie:

Materiał z Reunion został w taki sposób skrócony, że sama czułam rozczarowanie oglądając go. Przykro mi okrutnie, że tak to wyszło, czuję się z tym źle, a was przepraszam. Kolejne lekcje i wnioski do wyciągnięcia dla mnie. Przyjmuje krytykę - napisała Marta.

Relacja Martirenti i Grzegorza Milewskiego w programie "Love Never Lies" była pełna wyzwań i emocji. Mimo początkowych starań, para zdecydowała się na rozstanie, uznając, że ich drogi powinny się rozejść. Obecnie oboje kontynuują swoje życie osobiste, nie utrzymując ze sobą kontaktu.​

