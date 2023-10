Już od jakiegoś czasu ciemne chmury wisiały nas związkiem Agaty i Huberta z "Love Island". Jeszcze niedawno słyszeliśmy o ich kryzie, który podobno został zażegnany. Okazuję się jednak, że nie na długo. Najpierw Hubert zabrał głos w sprawie rozstania, a następnie skomentowała to Agata. Zdradziła, co było powodem takiej decyzji.

"Love Island": Agata komentuje rozstanie z Hubertem

Zwycięzcy 7. edycji "Love Island" Hubert i Agata rozstali się, wczoraj na Instagramie uczestnika pojawiło się oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego podjęli taką decyzję. Powodem rozpadu ich związku jest to, co widzowie mogli zauważyć już na ekranie m.in. różnica w charakterach. Z oświadczenia można wywnioskować, że decyzję o rozstaniu podjął Hubert, który zdradził, że ostatnie tygodnie uświadomiły mu, że oboje pragną czegoś innego od życia.

Instagram @hubwic

Niedługo po oświadczeniu Huberta, na relacji pojawił się komentarz Agaty, w którym podzieliła zdanie byłego partnera o powodach rozstania. Dodała również, że jest jej przykro, ponieważ jej uczucia były szczere, niestety różnica w temperamentach była zbyt dużą bolączką do przeskoczenia.

Dołączam się do oświadczenia wydanego przez Huberta o naszym rozstaniu. Jest mi bardzo przykro, ponieważ moje intencje i uczucia były od początku do końca w 100% szczere. Różnica charakterów, temperamentu i oczekiwać co do związku były dla nas nie do przeskoczenia, mimo szczerych chęci - napisała Agata w swoim oświadczeniu.

Instagram/agata_paz

Na koniec postanowiła nawiązać do ich relacji i podkreślić, że będzie wspominała ten związek bardzo dobrze, pomimo swoich wzlotów i upadków.

Spędziliśmy mnóstwo wspaniałych chwil, których nigdy nie zapomnę i życzę Hubertowi jak najlepiej - dodała.

Insatgram/agata_paz

Dzisiaj rano pojawiła się kolejna relacja gwiazdy "Love Island" w którym prosi internautów, o to by nie łączyli jej uśmiechniętych zdjęć ze współprac z rozstaniem. Wyjaśniła, że to, co pokazuję na Instagramie, nie zawsze nawiązuje do jej pogody ducha, a media społecznościowe są jej narzędziem pracy.

(...) Nie oceniajcie proszę tego, że wstawiam współpracę. Nie raz dostawałam wiadomości, że jak mogę z uśmiechem na twarzy wstawiać np. jakieś kody rabatowe i inne. Nie zapominajcie proszę, że to moja praca z której muszę się wywiązać (...) - dodała na koniec.

Co sądzicie o rozstaniu Agaty i Huberta z 7. edycji "Love Island"?

