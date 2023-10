Fani już od jakiegoś czasu martwili się o związek Agaty i Huberta z "Love Island". Uczestnik przyznał, że mieli kryzys, jednak jeszcze kilka dni temu zapewniał, że jego związek wciąż trwa. Jednak wszystko się zmieniło. Hubert z "Love Island" oficjalnie potwierdził rozstanie z Agatą:

Niestety nasz związek dobiegł końca. (...) Niestety obrót sytuacji z ostatnich tygodni zaczął uświadamiać mi, że zamiast iść do przodu i razem pokonywać przeszkody - my stoimy po przeciwnych stronach.

Dlaczego Hubert i Agata z "Love Island" rozstali się?

"Love Island": Hubert potwierdza rozstanie z Agatą

Kolejna para z "Love Island" właśnie potwierdziła swoje rozstanie. Tym razem chodzi o związek Huberta i Agaty, zwycięzców 7. edycji "Love Island". Fani już jakiś czas temu zorientowali się, że pomiędzy parą nie dzieje się najlepiej. Niepokojące wyznanie Huberta z "Love Island", kiedy przyznał, że "nie jest kolorowo", tylko podkręciło spekulacje. I chociaż jeszcze dwa dni temu zapewnił, że wciąż jest w związku z Agatą, dziś oficjalnie potwierdził rozstanie. Związek Huberta i Agaty z "Love Island 7" to już przeszłość:

Kochani nie wiem z jakiego źródła pewne osoby snują teorie na temat związku mojego i Agaty, ponieważ dostaje na DM szereg oczerniających mnie wiadomości. "Scenariusze", jakie do mnie docierają, nie są stworzone przeze mnie czy otaczające mnie grono bliskich i mocno odbiegają od prawdy. Nasza relacja pod kątem emocjonalnym zawsze była tylko dla nas, a Wam pokazywaliśmy te miłe wspólne chwile, które nie naruszały naszej prywatności. Niestety nasz związek dobiegł końca.

Hubert z "Love Island" podkreślił, że powodem rozstania była m. in. różnica charakterów. Z jego oświadczenia wynika, że to również on podjął decyzję o rozstaniu, a pomóc w podjęciu decyzji miał mu "obrót sytuacji z ostatnich tygodni". Nie zdradził jednak, co konkretnie miał na myśli:

Agata była dla mnie osobą ważną i kilkukrotnie tłumaczyłem sobie, że nasze dotarcie w końcu nastąpi. Bo na tej relacji zależało mi bardzo. Niestety obrót sytuacji z ostatnich tygodni zaczął uświadamiać mi, że zamiast iść do przodu i razem pokonywać przeszkody - my stoimy po przeciwnych stronach. Zależy mi na dojrzałej relacji i wzajemnym szacunku, rozmowie, ale prócz szczerych chęci najpewniej ma tu również różnica w charakterach. Te najtrudniejsze decyzje (a dorastałem do nich od kilku tygodni) mogą być finalnie najbardziej wywalające, czego sobie jak i Agacie życzę.

Hubert z "Love Island" nie chce kasować z Instagramia wspólnych zdjęć z Agatą, ponieważ przypominają mu o pięknych chwilach, które wspólnie przeżyli:

Na moment obecny nie zamierzam kasować z profilu większości naszych wspólnych zdjęć, bo część z nich jest dla mnie niesamowitym wspomnieniem przygody, jaką było mi dane przeżyć, są wspomnieniami magicznego początku naszej relacji i wspomnieniem samej w sobie Agaty, której prawdę udało się skraść moje uczucie. A skoro to wszystko jest częścią mojego życia to chcę, by bez względu na koniec naszej relacji, zostało tutaj w formie pamiętnika - bo właśnie te fajne chwile mojego życia chcę pamiętać.

Dodał, że nie chce źle mówić o Agacie i ma nadzieję, że fani "Love Island" uszanują czas, którego potrzebują by uporać się z emocjami, które wywołało rozstanie.

Kochani, nie chcę być mieszany w dopowiedziane historie, czytać na DM półprawd, oszczerstw i wulgaryzmów. Nie zamierzam również niczego złego wyciągać na drugą osobę i w zły sposób się o Agacie wypowiadać. Jedyne o co proszę, to o spokój, dla Agaty jak i dla siebie. Kochajcie się i bądźcie dla siebie dobrzy. Świat będzie piękniejszy. Ściskam, Hubert.

W ostatnim czasie o rozstaniu poinformowali także Adam i Marta oraz Jagoda i Wojtek z 7. edycji, a także Ania i Włodek, którzy poznali się w "Love Island 5".

