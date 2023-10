Na profilu Wiktorii i Sebastiana, których mieliśmy okazję poznać w szóstej odsłonie miłosnego show "Love Island" na próżno szukać ich wspólnych relacji. Fani więc sa pewni, że ta dwójka przechodzi kryzys. Czy faktycznie tak jest? Po odpowiedzi pięknej uczestniczki wszystko stało się jasne.

Reklama

"Love Island 6": Co ze związkiem Wiktorii i Sebastiana?

W ostatnim czasie sporo dzieje się u uczestników doskonale znanych z miłosnego, uwielbianego show. Ostatnio okazało się, że Jagoda i Wojtek z "Love Island 7" rozstali się. To jednak nie jest jedyna para, o którą są zmartwieni internauci. Ci podejrzewają także rozstanie w przypadku Agaty i Huberta, a także u finalistów szóstej edycji "Love Island" - Wiktorii i Sebastiana. Wszystko przez to, że odkąd zakochani wrócili z Tajlandii, ich instagramowe profile świecą pustką. To dało do myślenia licznym fanom tej dwójki. Postanowili wprost zapytać. Z kolei sama zainteresowana także odpowiedziała z dużą szczerością.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Hubert zaniepokoił fanów: "Nie będę przez jakiś czas tutaj występować"

Już od jakiegoś czasu internauci zastanawiają się, co ze związkiem Wiktorii i Sebastiana z "Love Island 6". Ci wykorzystali więc okazje, kiedy uczestniczka zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A padło pytanie:

- Jak się układa z Sebastianem?

Bohaterka show zaczęła tajemniczo:

- Szybko odpowiadam na zaległe pytania. Dużo pytań, czy jesteśmy nadal razem.

Uczestniczka szybko jednak rozwiała wszelkie wątpliwości:

- Tak, jesteśmy! Wszystko u nas dobrze, aktualnie jesteśmy bardzo nastawieni na swój rozwój jako para. Planujemy i pracujemy nad przyszłością - wyznała.

Instagram @wiktoria_reglinska

Zobacz także: Agnieszka z "Love Island 7" przeszła totalną metamorfozę. Po długich włosach nie ma nawet śladu

Ponadto bohaterka "Love Island" uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak im się układa po show:

- Od "Love Island" minęło już prawie 8 miesięcy, czas leci super szybko. Dogadujemy się bardzo dobrze i ciągle się poznajemy. Chociaż myślę, że po prawie dwóch miesiącach na Wyspie Miłości i 3 w Tajlandii 24/7 razem znamy się już całkiem spoko - wyznała.

Instagram @wiktoria_reglinska

Reklama

Trzymamy więc kciuki za tą dwójkę!

Mat. prasowe Polsat