Adam i Marta wzbudzili wśród widzów "Love Island 7" wiele emocji. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat tej pary, a przy tym nie brakowało też zarzutów w stronę produkcji. Dlaczego? Zdaniem fanów, Adam i Marta byli faworyzowani w show i pokazywani w telewizji tylko w dobrym świetle. Co o tych zarzutach myśli Lektor z "Love Island 7"? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą.

Po zakończeniu 7. edycji "Love Island", którą wygrali Agata i Hubert, produkcja show zorganizowała specjalną konferencję, podczas której mieliśmy okazję porozmawiać z finałowymi parami oraz prowadzącą program Karoliną Gilon i Lektorem. Nie mogliśmy oczywiście pominąć tematu, który w ostatnich tygodniach budził mnóstwo emocji wśród widzów - jak już wspomnieliśmy, w opinii fanów produkcja show, a także prowadząca oraz nawet Lektor faworyzowali Adama! Co na te zarzuty widzów odpowiedział Lektor "Love Island"?

- No nie uważam, że jakoś specjalnie faworyzowaliśmy Adama i Martę. Po prostu moim zdaniem to było jakby naturalne. Adam faktycznie być może na początku swoim skakaniem z kwiatka na kwiatek troszeczkę sobie nabruździł, że tak kolokwialnie powiem u widzów, a potem stał się takim chłopakiem "do rany przyłóż", zakochanym, spijającym sobie z Martą z dziubków - przyznał szczerze Lektor z programu "Love Island".