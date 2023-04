"Love Island 7": Alicja wbija szpilę Sandrze. Gorzko podsumowała zachowanie partnerki Mateusza

Alicja z "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazała, jaką wiadomość otrzymała od jednego z i internautów. Tuż po wielkim finale najnowszej edycji randkowego show fani zwrócili uwagę na to, że po wyjściu z willi miłości Mateusz zaczął obserwować Alicję na Instgaramie, ale szybko się zmienił zdanie... To, co zauważyli internauci rozbawiło byłą uczestniczkę "Love Island". Alicja z "Love Island" żartuje z Mateusza i Sandry W niedzielę wielkanocną Polsat wyemitował ostatni odcinek siódmej edycji "Love Island". Jak już wiemy najlepszą parą byli Agata i Hubert. Z kolei Sandra i Mateusz zajęli ostatnie miejsce w finale "Love Island". W ostatnim odcinku ogromne emocje wywołało nie tylko ogłoszenie wyników głosowania widzów, ale również kontrowersyjne zachowanie Sandry. Partnerka Mateusza zaatakowała Huberta, czym mocno podpadła fanom programu. Internauci ostro krytykują Sandrę i nie ukrywają, że mają jej dość. Co więcej, zaczynają pojawiać się głosy, że Mateusz z "Love Island" tęskni za Alicją! Czy tak rzeczywiście jest? Alicja pokazała, na co fani zwrócili uwagę. Internauci zauważyli, że tuż po finale show Alicja i Mateusz obserwowali się na Instagramie, ale to się szybko zmieniło. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy to Sandra poprosiła Mateusza, żeby nie obserwował byłej partnerki na portalu społecznościowym. Alicja zaobserwowałaś Matiego, a on Ciebie, a traz już nagle Cię nie obserwuje. Czyżby Sandra interweniowała?- pisali fani. Alicja odpowiedziała! Zobacz także: "Love Island 7": Adam po programie zwrócił się do internautów. "Czekam na hejt" Alicja nie ukrywała, że wiadomość z informacją o zachowaniu Mateusza i rzekomej inwerwencji Sandry mocno ją rozbawiło. Sprawdźcie, co napisała była...