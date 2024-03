Karolina Gilon jak zawsze jest na bieżąco ze sowimi obserwatorami. Nie tak dawno aż promieniała ze szczęścia. Tym razem smutna odezwała się do swoich fanów i widzów "Love Islad". Opowiedziała o problemach, z jakimi się mierzy. O co chodzi? Sami sprawdźcie.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o kontrowersyjnym, miłosnym show, który nie tylko bije rekordy oglądalności, ale wzbudza także duże kontrowersje. Ostatnio wszyscy mówią o nagłym zwrocie akcji i powrocie Wiktorii do "Love Island". Informacja ta wywołała prawdziwą burzę w sieci. Sama prowadząca z chęcią komentuje wydarzenia, jakie mają miejsce na Wyspie Miłości. Ponadto jednak z równie wielką chęcią opowiada o swoim prywatnym życiu. Tym razem nie miała dobrych wieści.

W ostatnim czasie Karolina Gilon miała liczne powody do radości. Prowadząca miłosne show sama potwierdziła, że jest w szczęśliwym związku z jednym z uczestników, Mateuszem. Informacja ta obiegła media i była szeroko komentowana. Jak się jednak okazuje, nie wszystko w życiu gwiazdy układa się pomyślnie. Tym razem podzieliła się z fanami informacją o swoich problemach zdrowotnych. Okazuje sie, że ta walczy z alergią, która utrudnia jej normalne funkcjonowanie.

Mam na coś ewidentnie alergię. Odkąd jestem w Hiszpanii, codziennie rano budzę się spuchnięta. I nie jest to przez zmęczenie, bo dziś spałam 9 godzin, a ledwo otwieram oczy. Wrócę do Polski, to zrobię testy na alergię. Ale może już macie jakieś pomysły jak temu zaradzić?

zapytała.