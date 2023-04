"Love Island 7": Adam po programie zwrócił się do internautów. "Czekam na hejt"

Jakub z "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazał swoje zdjęcie sprzed lat. Uczestnik ostatniej edycji randkowego show dziś zachwyca umięśnioną i wysportowaną sylwetką, ale okazuje się, że nie zawsze tak się prezentował. Jakub przeszedł naprawdę ogromną metamorfozę. Były uczestnik "Love Island" porównał swoje najnowsze zdjęcie z fotką z przeszłości- różnica jest ogromna! Zobacz także: "Love Island": Czy Waleria i Piotr wrócą do siebie? Mamy komentarz Metamorfoza Jakuba z "Love Island" Jakub wziął udział w piątej edycji "Love Island". Przystojny uczestnik, który na co dzień zajmuje się sprzedażą w salonie samochodowym nie ukrywał, że jego największą pasją jest sport i uwielbia spędzać czas na siłowni, gdzie dba o swoją formę. Okazuje się jednak, że w przeszłości Jakub wyglądał zupełnie inaczej! Były uczestnik programu "Love Island" pokazał w sieci swoje stare zdjęcie i zwrócił się do swoich obserwatorów, którzy również chcieliby przejść podobną metamorfozę. - Teraz Twoja kolej! Potrzebujesz motywacji - pisz- napisał Jakub. Spójrzcie tylko, jak zmienił się Jakub! Zobacz także: "Love Island 5": Konrad wyprowadził się do Tajlandii tuż po rozstaniu z Oliwią! Bardzo się zmienił? My jesteśmy w szoku! Jakub z "Love Island" na zdjęciu z przeszłości jest nie do poznania! Jak widać, były uczestnik programu Polsatu przeszedł spektakularną metamorfozę. Dziś, dzięki ostrym treningom Jakub zachwyca swoim wyglądem. Zainspirował Was do ćwiczeń? ;) Zobacz także: "Love Island 3": Waleria wróciła do swojego EKS! Przypominamy, że Jakub w "Love Island" nie znalazł tej jedynej....