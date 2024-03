Karolina Gilon oficjalnie potwierdziła swój związek z uczestnikiem "Love Island. Jest nim Mateusz Świerczyński z 7. edycji show. Fani już od dawna to podejrzewali, jednak dopiero teraz prowadząca "Wyspy miłości" zdecydowała się do tego przyznać. Udzieliła obszernego wywiadu, a fakt, że aktualnie jest w szczęśliwym związku skomentowała nawet Doda, która gościła podczas edycji z Mateuszem w willi uczestników.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" są parą

To, że Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" są parą fani podejrzewali już od dawna. Wszystko przez zdjęcia z tych samych lokalizacji, które publikowali w sieci. Dopiero niedawno jednak prowadząca miłosnego show zdecydowała się potwierdzić te spekulacje. W nowym wywiadzie dla "Wprost" przyznała, że to ona wyszła z inicjatywą pierwszej randki z Mateuszem z "Love Island", chociaż to on zdawał się dawać jej sygnały:

Czułam się podrywana, ale udawałam, że tego nie dostrzegam, że Mateusz stara się mnie poderwać. Pojawiło się we mnie myślenie, że skoro jesteśmy dla siebie świetnymi kumplami, może powinno tak zostać i nie ma sensu zmieniać stanu rzeczy. Przyszedł niespodziewanie dzień, gdy zadałam sobie pytanie, dlaczego mam bronić się przed tym, co dzieje się między nami.

Karolina Gilon zdradziła, jak wyglądał moment, w którym zdecydowała się zaproponować Mateuszowi randkę:

Napisałam do Mateusza, że grają w kinie fajny film i żebyśmy na niego poszli. Jutro?, zapytał mnie. A ja odpowiedziałam mu: Nie, dziś. I poszliśmy na Oppenheimera. Dziś ten dzień uznajemy, że koleżeństwo przeszło na etap poważnego związku.

Karolina Gilon w wywiadzie dla "Wprost" podkreśliła również, że nigdy nie zależało jej, by chwalić się związkiem w mediach i tym samym nabijać sobie zasięgi:

Szybko detektywi z Instagrama wydedukowali jednak, kim jest mój tajemniczy chłopak, bo wrzucaliśmy na Instagrama zdjęcia z tych samych miejsc.

Instagram @mateuszswierczynski

Doda o nowym związku Karoliny Gilon z "Love Island"

Związek Karoliny Gilon i Mateusza z "Love Island" w wywiadzie z Party.pl, skomentowała nawet Doda. Oglądając życzenia w trakcie wywiadu, które podesłała nam dla niej Karolina Gilon, Doda przy okazji przyznała:

Też nie jest jej łatwo ma te swoje perturbacje miłosne, z tego co wiem, w miarę sobie ułożyła ale nigdy nie wiadomo.