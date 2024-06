Magda i Wiktor z "Love Island" się rozstali, jednak nie wydali żadnego oświadczenia, jak to bywa w przypadku par publicznych. Teraz Wiktor zdecydował się udzielić obszernego wywiadu w tym temacie, a Magda nie wytrzymała. Padły mocne słowa.

Reklama

Magda z "Love Island" w ostrej odpowiedzi na słowa Wiktora

Magda i Wiktor z "Love Island" byli jedną z nielicznych par, które przetrwały próbę czasu po zakończonej edycji show. Ich prawdziwe uczucie było widoczne gołym okiem, więc widzowie zdecydowali, że to właśnie oni wygrają 4. edycję miłosnego formatu. Niespełna rok później Magda i Wiktor z "Love Island" zostali narzeczeństwem, a teraz doszło do ich rozstania. Początkowo zarówno Magda, jak i Wiktor nie chcieli poruszać tego tematu w sieci i jedynie na zadane pytanie odpowiedzi, że nie są już w związku. Teraz wszystko się zmieniło!

Wiktor z "Love Island" postanowił udać się na wywiad i w rozmowie z Pomponikiem zdradził szczegóły związku, a następnie rozstania z Magdą z "Love Island". Wyjawił kilka historii, które były dla niego zaskakujące:

Wziąłem 5 tygodni wolnego, żeby opiekować się Magdą, bo była po operacji biustu(...) dobrze wspominałem ten czas no i wyjechałem do pracy(...) Rozmawialiśmy na wideo i zobaczyłem kwiaty w wazonie(...) Cała ta operacja kosztowała nas dość dużo pieniędzy, byliśmy spłukani. Magda przez trzy lata kupowała kwiaty z Biedronki, jakieś tulipanki, a to był normalany bukiet - wyznał Wiktor.

AKPA

Okazuje się, że było więcej niepokojących sygnałów, aż w końcu Magda zadzwoniła i zakończyła z nim związek przez telefon i nie chciała się spotkać, aby przegadać z ex partnerem ich dalsze losy. Po tych słowach Magda nie wytrzymała i mimo że wcześniej mówiła, że nie odniesie się do przyczyn rozstania to została wywołana do tablicy i musi to zrobić.

Jestem mocno zszokowana i rozczarowana, bo to, co usłyszałam, bardzo rozmija się z prawdą. Wyjaśnię, że kwiaty, o których mówi Wiktor to pięć piwonii, które otrzymałam od mamy i tulipany, które podarowałam mamie przy okazji jej wizyty w Warszawie - zaczęła Magda na swoim Instastory.

@magdalenadelichote

Dodatkowo, była uczestniczka "Love Island" zarzuciła Wiktorowi kłamstwo!

Zobacz także

Niestety, z wywiadu wynika, jakby koszt mojej operacji został pokryty przez Wiktora, co nie jest prawdą. Liczę na sprostowanie w tej sprawie. W naszym związku nie było kolorowo(...) Nie zdradziłam Wiktora. Czuję się zraniona oskarżeniami, które padły w moją stronę - czytamy.

@magdalenadelichote

Na sam koniec, Magda z "Love Island" wyznała, że to nie była nagła decyzja. W ostatnim tygodniu przed rozstaniem dużo myślała i doszła doszła do wniosku, że zakończenie tej relacji będzie najrozsądniejsze.

Ostatni tydzień przed tym, kiedy w końcu wydusiłam z siebie coś, co męczyło mnie tak długo, spędziłam na rozmowach z przyjaciółmi i rodziną, która wspierała mnie i przyznam- przekonywała, żebym w końcu zrobiła to co muszę(...) Może czas na autorefleksję i mały rachunek sumienia, czy faktycznie było tak jak powinno? - dodała zdenerwowana Magda.

Spodziewaliście się takiej reakcji Magdy?

Reklama

Zobacz także: Wiktor z "Love Island" komentuje rozstanie z Magdą. Tego chyba nikt się nie spodziewał