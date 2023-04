"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian dzielą się radosną nowiną: "Wybraliśmy już imię"

Wiktoria i Sebastian dali się nam poznać w szóstej edycji "Love Island". Pomimo tego, że fani show Polsatu nie wierzyli w szczerość ich uczuć, para udowadnia, że to, co ich połączyło jest prawdziwe i trwa nadal. Teraz dodatkowo okazuje się, że zakochani mają wobec siebie naprawdę poważne plany. O co chodzi? "Love Island 6": Wiktoria i Sebastian o swoich planach Od zakończenia szóstej edycji miłosnego show minęły dwa miesiące. W tym czasie jednak wiele się zmieniło. Wiadomo już, że Sasha i Angelina z "Love Island 6" się rozstali . Ku zaskoczeniu widzów miłość kwitnie u innych finalistów show, Wiktorii i Sebastiana. Pomimo tego, że początkowo widzowie nie dawali im szans na powodzenie, ostatecznie to właśnie oni są jedyną parą, która przetrwała po finale 6. edycji "Love Island" . Co więcej, para do swojego związku podchodzi bardzo poważnie. Tuż po zakończeniu show Sebastian przeprowadził się do Polski, by zamieszkać ze swoją ukochaną w Sopocie. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian w ich życiu, bo para planuje... kolejną przeprowadzkę. Gdzie? Na drugi koniec świata! Zobacz także: "Love Island 6": Kamil jest zakochany. Pochwalił się nową partnerką Do tej pory zakochani z "Love Island" byli bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o mówienie o swoich planach. Zdradzali jedynie, że planują wielkie zmiany. Teraz szczęśliwą nowiną podekscytowana Wiktoria pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama. Zdradziła, że wspólnie z ukochanym przeprowadza się do... Tajlandii! - Hejka, słuchajcie ja przychodzę do Was, żeby poopowiadać trochę o naszych przygotowaniach ponieważ po Świętach planujemy z Sebastianem wyjazd do Tajlandii. Robimy taką... małą przeprowadzkę no i jest dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć na...