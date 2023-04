"Love Island 7": Agata pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem z Hubertem. Ma dla nich szczególne znaczenie

Ania i Włodek w "Love Island" dostarczyli widzom prawdziwy rollercoaster emocji. Uczestnicy aż dwa razy zakańczali swój związek, a właściwie robiła to niezdecydowana Ania. Okazuje się jednak, że do trzech razy sztuka i para po powrocie do Polski zdecydowała rozpocząć swój nowy rozdział w życiu jako oficjalny związek. Czy coś się zmieniło u nich przez ten czas? Ania zaskoczyła fanów postem! "Love Island 5": Ania i Włodek o dwóch miesiącach razem: "Zaskakujesz mnie Żmijko" Ania i Włodek budzili naprawdę duże emocje widzów "Love Island". Przez większość czasu widzowie raczej nie kibicowali Ani, krytykując jej zaskakujące wybory inni chwalili uczestniczkę za to, że jest szczera w swoim zachowaniu i zawsze kieruje się sercem. Ostatecznie jednak para postanowiła kontynuować swoją relację także po programie. Od tego czasu zakochani chwalą się swoją codziennością i nawet zdradzili, że mają wielkie plany na przyszłość. Ania i Włodek z "Love Island" postanowili zamieszkać razem! Ku zaskoczeniu widzów to jednak Ania bywa bardziej wylewna w mediach społecznościowych i to ona zdradziła jako pierwsza, że wyznała już Włodkowi miłość. Po dwóch miesiącach uczestniczka znów zdecydowała się na urocze wyznanie: - Niebawem miną dwa miesiące od naszego powrotu z programu 🌴☺️ Życie nabrało większego tempa, a tydzień za tygodniem umyka mi w mgnieniu oka. Ale każdy dzień jest wyjątkowy i przynosi nowe, piękne chwile, które tworzą jedną niezapomnianą całość 🧡. I śmiało powiem, że w dużej mierze przyczynia się do tego ten Pan ze zdjęcia 😀☺️ @mr.wlodo 🥰 - napisała szczęśliwa Ania. Na wyznanie Ani odpowiedział Włodek! Wyświetl ten post na Instagramie ...