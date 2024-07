Julia z "Love Island 7" od powrotu do Polski mówiła o wizerunkowych zmianach, jakie planuje. Jak się okazuje, uczestniczka show jak powiedziała, tak zrobiła. Właśnie pokazała swoje nowe usta. Teraz są znacznie mniejsze. Zobaczcie, jak wygląda uczestniczka "Love Island" po metamorfozie.

Reklama

"Love Island 7": Julia przeszła metamorfozę

Julia Drewa dołączyła do "Love Island 7" dopiero na etapie Casa Nova. Chociaż nie udało jej się na długo zostać w programie, to została mocno zapamiętana przez widzów. Nie tylko przez burzliwą relację z Kubą ale bohaterkę show wyróżniał także odważny i wyrazisty wizerunek - na czele z kruczoczarnymi włosami, kobiecymi kształtami oraz obfitymi, powiększanymi ustami. Szybko jednak okazało się, że Julia nie była zadowolona ze swojego wyglądu w "Love Island 7". Postawiła więc na wizerunkowe zmiany.

Instagram/Julia Drewa

Zobacz także: "Love Island": Josie jest zakochana? Dobrze znacie tego pana: "Kiedyś byliśmy razem na Wyspie Miłości, teraz..."

Tuż po opuszczeniu "Love Island" Julia wyznała: "moja twarz wyglądała bardzo niekorzystnie i jak sama gdzieś tam się zobaczyłam, w ogóle zdjęcia, sesja, no to trochę faktycznie gdzieś tam się wystraszyłam sama, bo byłam bardzo spuchnięta". Wówczas wyznała także, że jeszcze przed udziałem w show planowała zmienić swoje usta. Udało się to zrobić jednak dopiero po telewizyjnym występie. Jakiś czas temu więc Julia z "Love Island 7" ogłosiła, że rozpuściła kwas z ust. Teraz uczestniczka ponownie zdecydowała się na pomniejszenie górnej wargi. Efektami podzieliła się za sprawą Instagrama.

Instagram @juliadrewa__

Zobacz także: "Love Island": Agata gorzko o pocałunku z Adamem. "Byłam szczerze zażenowana"

Zobacz także

Uczestniczka "Love Island" pokazała zdjęcie przed oraz po zabiegu. O kilka słów pokusiła się także ekspertka, która wykonywała zabieg:

- Takie metamorfozy też uwielbiam robić. Rozpuściłyśmy tylko górną wargę, żeby można było wymodelować na nowo piękny, nieprzerysowany kształt - czytamy.

Julia dodała od siebie, że zabieg nie należał do najprzyjemniejszych:

Było ciężko wczoraj - napisała.

Reklama

Jak Wam się podoba Julia w nowej odsłonie?

Instagram @juliadrewa__

Instagram/Julia Drewa