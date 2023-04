"Love Island 7": Julia gorzko o swoim wyglądzie w programie. Chce rozpuścić kwas z ust

Julka na wyspie miłości była bardzo otwartą dziewczyną. Choć nie było jej łatwo znaleźć tego jedynego, trzeba przyznać, że się starała... Przez to uczestniczka często także była na celowniku innych dziewczyn, które co jakiś czas urządzały jej awantury. Jak teraz, po opuszczeniu willi, na to patrzy? I co tak naprawdę sądzi o Ani? Ostre InstaStory, w którym oceniła uczestniczkę, szybko zniknęło... "Love Island 5" Julia ostro ocenia Anię: "Ania rzuciła na Włodka urok" Julka w "Love Island 5" czasami denerwowała widzów tym, że chciała poznawać praktycznie każdego nowego uczestnika. Ale gdy uznała, że może rozwijać relację z Kubą, w programie pojawiła się Josie, która kompletnie zawróciła w głowie Góralowi. Julia nie kryła żalu, a nawet pokłóciła się z Kubą o to, że nie był z nią szczery. Widzowie doceniali w Julce, że zawsze mówi, to, co chce i co czuje. Szczególnie spodobało się fanom, jak zachowała się, gdy dziewczyny - a właściwie Ania - zarzuciły jej, że "chce się utrzymać w programie przez 3 tygodnie, dla popularności". To Ania jako pierwsza powiedziała to zdanie, powołując się na rozmowę z Radkiem. Niestety, Radek, który był już wtedy poza programem, oficjalnie zaprzeczył, że usłyszał takie słowa od Julii. Widzowie mieli więc żal, że Ania skłamała i wystosowała wobec Julii fałszywe oskarżenia. Potem widzowie coraz bardziej krytykowali uczestniczkę za to, że "bawi się" uczuciami Włodka. Jak się okazuje, Ania nie cieszy się także sympatią samej Julki, która na swoim profilu na Instagramie opublikowała zaskakującą odpowiedź na pytanie fana: - Masz coś do Ani? - Nie mam nic, nawet szacunku - odpowiedziała uczestniczka, dodając śmiejący się emotikon. Zobacz...