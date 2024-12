Julia z "Love Island" zdradziła prawdę o swojej urodzie. Czy kiedykolwiek zdecydowała się coś w sobie poprawić? Influencerka zdradziła swoje tajemnice w rozmowie z Party.pl. Przyznała, że nim zgłosiła się do miłosnego show Polsatu, daleko jej było do bycia pewną siebie. Dlaczego?

Julia Dylewska miała zaledwie 19 lat, kiedy zdecydowała się wziąć udział w "Love Island". Widzowie niemalże od razu okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką w historii programu. Jej uroda nie została również niezauważona w programie "Moja mama i twój tata". Kiedy dołączyła do "domu dzieci", inne uczestniczki komentowały, że jej "uroda jest instagramowa". Nie wszyscy wierzyli, że Julia Dylewska nigdy sobie nic nie poprawiła.

Julia z "Love Island" jednak nie czuła się pewna siebie zanim stała się popularna. W rozmowie z Party.pl, wyznała, że fakt, że nie ingerowała nigdy w swoją urodę, wręcz sprawiał, że bała się swojego odbioru w programie: