Patrycja Izydorczyk zyskała popularność dzięki udziałowi w 5. edycji "Love Island", a teraz widzowie show chętnie śledzą jej losy na Instagramie. W programie Patrycja zazwyczaj stawiała na naturalny look - bardzo delikatny makijaż i rozpuszczone, proste włosy. Teraz jednak uczestniczka "Wyspy miłości" zaskoczyła nowymi zdjęciami, na których wygląda zupełnie inaczej, niż w "Love Island". W komentarzach pojawiło się wiele zachwytów, ale też krytycznych komentarzy. Niektórzy sugerują, że Patrycja niepotrzebnie się "postarzyła". Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Patrycja chwali się metamorfozą, a fani: "Jesteś ładniejsza jak jesteś naturalna" Patrycja Izydorczyk z "Love Island 5" postanowiła ostatnio wybrać się do fryzjera, aby nieco odświeżyć swoją fryzurę. Uczestniczka "Wyspy miłości" nie zrobiła jednak nowego koloru, ani też nie ścięła włosów, ale postanowiła za to wykonać zabieg, który dodał fryzurze pięknego blasku. - Był to zabieg, który ma za zadanie odnowić nasze włosy, żeby nie były takie suche, zniszczone i żeby dodać takiego blasku jaki mam teraz - powiedziała w swojej relacji Patrycja. Patrycja zdecydowała się również nieco inaczej niż zazwyczaj ułożyć swoją fryzurę. Zamiast prostych włosów, zobaczyliśmy u niej piękne fale. To jednak nie był koniec, bo uczestniczka "Love Island" udała się również do makijażystki, która wykonała jej mocny makijaż. Sami spójrzcie, jak w takiej wersji wygląda Patrycja! Zobacz także: "Love Island" Ania i Włodek podjęli ważną decyzję dotyczącą ich związku! Za szybko? Pod nowymi zdjęciami Patrycji pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część internautów twierdzi, że niestety ten look...