"Wyglądacie na bardzo szczęśliwych" - rozpisują się internauci pod najnowszymi, instagramowymi postami Josie z piątej osłony "Love Island". Faktycznie nie da się ukryć, że uczestniczka show wręcz promienieje! Z jakiego powodu? Czyżby znowu była zakochana? Koniecznie zobaczcie jej najnowsze nagrania w towarzystwie innego uczestnika z programu!

"Love Island": Josie jest w związku z innym uczestnikiem show?

W pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawiła się informacja, że ulubieńcy z piątej edycji "Love Island", Josie i Kuba rozstali się. Wówczas fani byli bardzo zasmuceni takim obrotem spraw. Szybko jednak zaczęli spekulować, czy uczestniczka spotyka się z kimś innym. Dotychczas ta z chęcią relacjonowała na swoich mediach społecznościowych swoje życie prywatne. Na próżno jednak było szukać jej zdjęć w towarzystwie innych mężczyzn. Teraz to się jednak zmieniło! W minionych tygodniach piękna blondynka coraz częściej widywana jest w towarzystwie... Łukasza, którego również poznaliśmy piątej edycji show! Ostatnio pod jednym ze wspólnych zdjęć, Josie napisała:

- kiedyś byliśmy razem na @loveislandwyspamilosci ….teraz po prostu siedzieliśmy na wyspie (kuchennej - przyp. red.)????

Instagram @lukasz__urbaniak_

W ostatnim czasie Łukasz pojawił się także w siódmej edycji show. W poszukiwaniu miłości chciał nawiązać bliższą relację z Wiktorią. Ta jednak nie przetrwała próby czasu. Następnie Łukasz zbliżył się do Julii. Ostatecznie jednak kolejny już raz Wyspa Miłości nie była miejscem, które pozwoliło mu na znalezienie drugiej połówki. Wszystko jednak wskazuje na to, że udało się to w Polsce. Już jakiś czas temu fani podejrzewali, że Łukasz i Josie z "Love Island" są parą. Teraz ta dwójka podsyca plotki, dodając coraz więcej wspólnych nagrań, co sugeruje, że są naprawdę blisko.

Fani "Love Island" nieustannie pytają o to, co łączy tę dwójkę. Uczestnicy show jednak dalej milczą. Internauci natomiast nie dają za wygraną i obsypują ich komplementami:

- Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cokolwiek to jest wyglądacie na bardzo szczęśliwych ???? - Ładnie razem wyglądacie!❤️ - Pasujecie do siebie! ???? - Czy to oficjalnie nowa para????????? - Czy ja wyczuwam love ? ????❤️

Co myślicie? To tylko przyjaźń? A może coś więcej?

