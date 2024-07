Agata z "Love Island" skomentowała swoje zachowanie w programie. Zwyciężczyni randkowego show Telewizyjnej Czwórki zabrała głos w sprawie pocałunku z Adamem. Czy żałuje, że dała się ponieść chwili namiętności? Agata szczerze odpowiedziała na pytanie internautów i zaskoczyła swoim wyznaniem. Wspomniała również o swojej relacji z Hubertem.

Jak potoczyły się losy uczestników ostatniej edycji "Love Island"? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu widzów randkowego show. Dziś fani mogą śledzić losy uczestników za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie publikują swoje zdjęcia i odpowiadają na pytania. Ostatnio Alicja z "Love Island" znów poruszyła temat Mateusza i zdradziła, czy wciąż coś do niego czuje. Teraz z kolei Agata odpowiedziała na kilka pytań internautów.

Agata z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytanie, czy żałuje pocałunku z Adamem. Jej odpowiedź może zaskakiwać!

Hmm... staram się niczego w życiu nie żałować, bo wszystko dzieje się po coś i dzięki temu jestem tu gdzie jestem. A skoro jestem zadowolona i usatysfakcjonowana z obecnego stanu to odpowiedź nasuwa się sama? Wszystkie te dobre i te złe rzeczy do czegoś nas prowadzą i są lekcją życiową- zaczęła swój wpis Agata.

A co napisała o swojej relacji z Hubertem?

Huber

Agata nie ukrywa, że chociaż jej pocałunek z Adamem doprowadził do kryzysu w jej relacji z Hubertem, to ostatecznie trudne doświadczenia umocniły ich związek.

Ten kryzys pozwolił zbudować mi i Hubertowi mocny fundament w relacji, docenić siebie i wiele uświadomić- napisała Agata. Co nie zmienia faktu, że było oczywiście to złe zachowanie, które mocno krytykuje i go nie popieram. Oglądałam ostatnio odcinek i byłam szczerze zażenowana- dodała.