Wiktoria i Sebastian, których mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji randkowego show Polsatu, do tej pory tworzyli idealnie zgrany duet i byli wręcz nierozłączni! Ostatnio podzielili się nawet szczęśliwą nowiną ze swojego życia. Teraz niestety przyszła pora na tę smutną. Uwielbianą parę z hitowego show "Love Island" czeka rozłąka.

"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian rozstają się?

Na dwa miesiące od zakończenia randkowego programu rzeczywistość weryfikuje wszystkie pary, które poznawały się na naszych oczach. Po tym jak Sasha i Angelina z "Love Island 6" ogłosili rozstanie, jedyną parą, która przetrwała próbę czasu, okazała się Wiktoria i Sebastian. Podczas trwania show widzowie nieszczególnie wierzyli w szczerość ich relacji. Ci jednak udowadniali, że świat się pomylił. Po zakończeniu nagrań Sebastian przeprowadził się z Niemiec do Polski, aby być bliżej swojej ukochanej. Wszystko wskazywało na to, że tę dwójkę łączy prawdziwe uczucie. Teraz jednak piękna uczestniczka została zapytana przez fankę o nadchodzące Święta:

- Wiki, w tym roku święta osobno spędzacie?

Wówczas wszystko stało się jasne! Okazuje się, że para musi się rozstać... Na szczęście tylko na najbliższe, świąteczne dni! Wiktoria jednak nie ukrywa, że nie jest pocieszona tym faktem:

- Osobno :( Potrzebujemy trochę czasu z rodzinką przed naszą przeprowadzą do Tajlandii - wyjaśniła, publikując urocze zdjęcie ze swoim ukochanym.

Sebastian z "Love Island" także odpowiedział na pytanie, dotyczące nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Ten jednak podszedł do tematu z humorem:

- Każdy ze swoją rodzinom w tym roku. Może i lepiej, bo ja dużo jem - skwitował.

Śmiało można więc stwierdzić, że u ulubieńców telewidzów wszystko jest w najlepszym porządku, a finaliści są jedyną parą, która ma przed sobą wspólną, świetlaną przyszłość!

Szczególnie że ostatnio Wiktoria i Sebastian z "Love Island" 6 ogłosili szczęśliwą nowinę! Wówczas okazało się, że w Nowym Roku planują wspólną przeprowadzkę. I to nie byle gdzie, a na drugi koniec świata! Zakochani po świętach wybierają się... do Tajlandii! Kupili bilet w jedną stronę, a obecnie ich życie obraca się wokół przygotowań do wielkiego przedsięwzięcia. Zapowiedzieli także, że już niebawem będziemy mogli liczyć na wspólne, piękne kadry prosto z tropików. Śmiało więc można stwierdzić, że świąteczna rozłąka o niczym nie świadczy!