"Love Island 6": Angelina odpowiedziała na pytanie o nowy związek Sashy! Wymowny komentarz

Waleria z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie fanów o jej relację z Piotrkiem. Była uczestniczka randkowego programu Polsatu zaskoczyła wyznaniem, że jej związek jednak nie przetrwał próby czasu. Czy Waleria i Piotrek po rozstaniu utrzymują ze sobą kontakt? Sprawdźcie, co zdradziła Waleria! Tego nie spodziewał się chyba nikt... Rozstanie Walerii i Piotrka z "Love Island" Waleria i Piotrek wzięli udział w trzeciej edycji "Love Island". Między uczestnikami hitu Polsatu szybko zaiskrzyło i razem dotarli aż do wielkiego finału. I chociaż Waleria i Piotrek nie wygrali, to do Polski wrócili jako para. Waleria i Piotrek co jakiś czas publikowali w sieci wspólne zdjęcia i relacje ze spotkań. Po pewnym czasie para planowała nawet, że razem zamieszkają w Warszawie. Niestety, sielanka Walerii i Piotrka nie trwała zbyt długo. Waleria na początku września poinformowała, że rozstała się ze swoim partnerem. Nie będę się rozpisywać... przykro mi, ale przegraliśmy z odległością. Wiem, że jeszcze parę dni temu mówiłam, że jesteśmy razem, ale potrzebowałam czasu, aby to wszystko sobie poukładać i nadal go potrzebuję. Dlatego będę wdzięczna za brak pytań o szczegóły, ponieważ to nasze prywatne życie. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, jesteście najlepsi- wyznała w sieci. Zobacz także: "Love Island 3": Angela żałuje związku z Arsenem? Jest szczery komentarz! Kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania Waleria i Piotrek znów się spotkali, a w sieci pojawiły się relacja z ich wspólnego wyjścia z Caroline i Mateuszem. Wydawało się wówczas, że Waleria i Piotrek dali sobie jeszcze jedną szansę i znów będą razem szczęśliwi. Niestety, dziś wiemy już, że Waleria i Piotrek rzeczywiście...