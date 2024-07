Jeszcze przed chwilą internauci martwili się o swoich ulubieńców z szóstej edycji "Love Island". Tymczasem okazuje się, że Wiktoria i Sebastian są bardzo szczęśliwi. Najlepszym tego dowodem jest nagranie, które wylądowało na ich instagramowych profilach. Posypały się gratulacje!

"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian mają powody do radości

Randkowe programy typu "Love Island" to nie tylko i wyłącznie trampolina do sławy i przygoda życia, ale także szansa na znalezienie prawdziwej miłości. Przekonało się o tym wiele par, które opuściły Wyspę Miłości w towarzystwie bratniej duszy. W tym gronie znaleźli się m.in. Wiktoria i Sebastian z szóstej odsłony show. Wspólnie doszli do wielkiego finału i stworzyli związek poza show. Ostatnio jednak fani byli zmartwieni o relację Wiktorii i Sebastiana z "Love Island 6". Czy mają powody do zmartwień? Wręcz przeciwnie!

Jeszcze niedawno zakochani z "Love Island" przebywali w Tajlandii. Teraz z kolei podzielili się z fanami swoim szczęściem. Okazuje się, że ci właśnie świętują... 9 miesiąc związku! Z tej okazji na ich instagramowych profilach wylądował uroczy i romantyczny filmik, który jest sklejką ich wspólnych momentów, jakie miały miejsce przez ostatnie dziewięć miesięcy:

- 9 crazy miesięcy z tą piękną. ???????? - napisał Sebastian na swoim profilu.

Okazuje się, że finaliści show mają sporo fanów, ponieważ pod romantycznym postem posypały się liczne komentarze, słowa wsparcia i gratulacje:

- Teraz tylko się obrócić, a będzie 9 lat! - Gratulacje wytrwałości ❤️Jesteście jedyną parą, która nie ma parcia na szkło! Jedyni, którzy swoją miłość pielęgnują bez blasku fleszy! I to jest piękne... Piękna miłość we własnym zaciszu ♥️♥️ - Nie dość, że obydwoje piękni to jeszcze taki ogień między Wami :) - Gratulacje jedyna para, która powinna wygrać ten program za każdym razem będę powtarzać się kibicowałam Wam od samego początku ❤️

My także gratulujemy!

