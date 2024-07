Od pierwszej edycji randkowego programu "Love Island" minęło sporo czasu. Równie wiele się zmieniło! A szczególnie w życiu Marietty Fiedor, która po programie zaczęła układać swoje życie na nowo. Teraz gdy to kolejny raz się posypało, uczestniczka show przeszła totalną metamorfozę! Lżejsza o kilkanaście kilogramów jest nie do poznania! Sami zobaczcie!

"Love Island": Marietta przeszła metamorfozę

Marietta Fiedor dała się zapamiętać fanom jako finalistka pierwszej edycji hitowego show Polsatu. Wówczas gorące uczucie połączyło ją z Frankiem Rumakiem. To jednak nie przetrwało próby czasu, a Marietta Fiedor z "Love Island" zaręczyła się z nowym wybrankiem. Wówczas wszystko wskazywało na to, że uczestniczka show jest naprawdę szczęśliwa, a jej czas wypełniały przygotowania do ślubu. Niestety i ta miłość nie przetrwała, co nie umknęło uwadze czujnych internautów:

- Twój były szybko się odkochał, usunął tatuaż i dobrze bawi się z inna na Teneryfie, a taki zakochany był w Tobie - rozpisują się na jej Instagramie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że po rozstaniu uczestniczka show postanowiła pozbyć się nadprogramowych kilogramów, a teraz pochwaliła się efektami, publikując zdjęcie w bieliźnie!

Jej nowa sylwetka zszokowała fanów "Love Island", którzy nie szczędzą komentarzy:

- Boże jak Ty schudłaś ???? - Za chuda nie do poznania ????

Zaniepokojeni pytają:

- Dlaczego tak chudniesz? Dobrze wyglądałaś wcześniej, w pełniejszych kształtach :)

Ta stanowczo odpowiedziała:

- Zawsze wyglądam pięknie. Pozwól, że to ja będę decydować o swoim wyglądzie i o sobie :)

Są też tacy, którym jej metamorfoza bardzo przypadła do gustu:

- Super przemiana ???? - ooooo Ty ???????? - Figura mega ???????? - Forma sztoss ????

To właśnie dla nich wyznała, że schudła już 11 kilogramów. Opowiedziała też, jak tego dokonała:

- Dietka sama :) +treningi Jem co mi służy, na początku liczyłam kcal teraz jem tyle ile potrzebuje ???? - wyjaśniła.

Totalna metamorfoza?

