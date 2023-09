Wszystko wskazuje na to, że miłość w związku Wiktorii i Sebastiana z 6 edycji hitowego show "Love Island" kwitnie w najlepsze. Ponadto zakochani mają teraz kolejne powody do radości. Jakie? Zdradzili to za pośrednictwem Instagrama. Koniecznie zobaczcie, o co chodzi!

"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian nie ukrywają już swojego szczęścia

Ostatnio internauci poznali pierwszą uczestniczkę 8. edycji "Love Island", a widzowie z niecierpliwością wyczekują nowej odsłony miłosnego show. Nie oznacza to jednak, że ci nie są ciekawi losów swoich ulubieńców z poprzednich edycji. Szczególnie tych, którzy znaleźli miłość na ekranie. Wiktoria i Sebastian pojawili się w szóstej edycji uwielbianego show. Wówczas oboje deklarowali chęć znalezienia prawdziwej miłości. Ich historia do tego jednak nie była usłana różami. Ta dwójka ostatecznie znalazła do siebie drogę. Tym sposobem wspólnie wylądowali w wielkim finale, a z programu wyszli jako para. Pomimo faktu, że nie wszyscy wierzyli w szczerość ich uczuć, zakochani aż do teraz udowadniają, że to, co ich połączyło, było prawdziwe. Teraz zakochani poszli o krok dalej.

Mat. prasowe

Ostatnio Wiktoria i Sebastian z "Love Island" świętowali 9 miesięcy związku. Teraz z kolei podzielili się kolejną szczęśliwą nowiną. Jaką? Jakiś czas temu zakochani przebywali w Tajlandii. Okazuje się, że to właśnie tam wpadli na pomysł na siebie i własny biznes. Wówczas, po powrocie do Polski ogłosili, że otwierają własną markę. W asortymencie ich firmy początkowo znalazł się olej kokosowy. Teraz natomiast wszystko wskazuje na to, że pomysł nie przyniósł oczekiwanych efektów, w związku z czym para postawiła na inny biznes, którym właśnie się podzieliła!

Instagram @wiktoria_reglinska

Uczestnicy "Love Island" nie kryją więc swojej ekscytacji:

- It's official. [przyp. red. to oficjalne] SAY YES BABY niedługo trafi do waszych łóżek (i nie tylko) - czytamy.

Na jaki produkt postawili tym razem? Okazuje się, że to erotyczne gadżety:

- To smakowy żel intymny stworzony po to, aby dodać ekscytacji do Twojego s*x life - czytamy.

Instagram @wiktoria_reglinska

Myślicie, że tym razem marka odniesie sukces?