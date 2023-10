Wiktoria i Sebastian, których mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji miłosnego show "Love Island" nagle wrócili z Tajlandii i przestali wspólnie pokazywać się w mediach społecznościowych. To nie umknęło uwadze czujnych fanów, którzy nie ukrywają, że podejrzewają, że to już koniec ich związku. Czy to faktycznie prawda? Wiktoria zabrała głos.

"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian nadal są razem?

W ostatnim czasie wszyscy żyli finałem 7 edycji "Love Island". W końcu miniona odsłona była naprawdę emocjonująca, a obecnie życie weryfikuje wszystkie relacje, które powstały na Wyspie Miłości. Nie da się jednak ukryć, że internauci nadal pamiętają także o swoich ulubieńcach z poprzednich edycji. Do tego grona należy Wiktoria i Sebastian, którzy znaleźli się w finale szóstej edycji hitowego programu. Para po programie zdecydowała się na wspólną wyprowadzkę do Tajlandii. Teraz jednak uczestnicy show wrócili do Polski. Na próżno jednak szukać ich na wspólnych relacjach. Pojawia się więc pytanie, czy to koniec związku?

Jeszcze niedawno Wiktoria i Sebastian z "Love Island 6" podzielili się radosną nowiną. Wówczas okazało się, że zakochani otworzyli własną markę. Po powrocie do Polski jednak ucichły doniesienia odnośnie firmy oraz ich relacji. Fani wykorzystali więc fakt, że Wiktoria zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi i postanowili zapytać o Sebastiana:

- Czy wszystko dobrze między Tobą a Sebastianem? PS. Uwielbiam Was razem i osobno - padło pytanie.

Wiktoria szczerze odpowiedziała:

- Yess. U nas wszystko super, za 3 dni mamy nawet 7 miesięcy - wyznała.

Podejrzenia fanów okazały się fałszywe. Skąd więc nieobecność w mediach społecznościowych? O to internauci także nie zapomnieli zapytać:

- Dawno Cię chyba nie było. Co u Was?

Wiktoria wszystko wyjaśniła:

- To prawda... Potrzebowałam przerwy od social mediów i przedłużyła się bardziej, niż planowałam. Ale odetchnęłam i wracam - napisała.

Stęskniliście się za wspólnymi relacjami tej dwójki?

