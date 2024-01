Co słychać u Laury i Armina z "Love Island"? Para pokazała na Instagramie nowe zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że w życiu byłych uczestników randkowego show zaszły ogromne zmiany. Laura i Armin nie mogli dłużej tego ukrywać i przekazali wspaniałe wieści. Sprawdźcie, co napisali w sieci.

Laura i Armin wygrali ósmą edycję "Love Island". To właśnie w randkowym show Telewizyjnej Czwórki narodziło się miedzy nimi prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. I chociaż niektórzy internauci sugerowali, że ich relacja nie przetrwa próby czasu, to para cały czas jest razem, a miłość w ich związku kwitnie w najlepsze. Teraz Laura i Armin z "Love Island" zaskoczyli swoich fanów i przekazali radosną nowinę!

Okazuje się, że w życiu Laury i Armina w ostatnim czasie sporo się wydarzyło...

Zobacz także: Zaręczyny pary z "Love Island"? To zdjęcie mówi samo za siebie

Wraz z nadejściem Nowego Roku Laura i Armin postanowili podzielić się radosną nowiną i ogłosili wielkie zmiany. Para opublikowała na Instagramie wpis, w którym zdradzają, że tuż przed sylwestrem zamieszkali razem!

Pierwszy dzień nowego roku, niby to tylko liczba, a czuję, że daje nadzieję na nowy początek i rozpoczęcie nowego rozdziału. To już dziś 2024 rok. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć wam spełnienia marzeń, zdrowia i ogromu miłości ! Żeby to co sobie zaplanujecie stało się rzeczywistością. Wkraczając w nowy rok też chcielibyśmy podzielić się nowiną! Było nas tutaj ostatnio mniej, bo dużo czasu pochłaniał nam temat przeprowadzki i znalezienia idealnego miejsca dla nas. Zastanawialiśmy się czy to odpowiedni czas, ale doszliśmy do wniosku, że wyspa nas do tego przygotowała idealnie Było trochę pod górkę, ale jak zwykle coś nad nami czuwało i w ostatniej chwili wszechświat dał nam idealną możliwość ! Więc tak to już oficjalnie ! Mieszkamy razem

czytamy na Instagramie.