Wiktoria i Sebastian dali się nam poznać w szóstej edycji "Love Island". Pomimo tego, że fani show Polsatu nie wierzyli w szczerość ich uczuć, para udowadnia, że to, co ich połączyło jest prawdziwe i trwa nadal. Teraz dodatkowo okazuje się, że zakochani mają wobec siebie naprawdę poważne plany. O co chodzi?

"Love Island 6": Wiktoria i Sebastian o swoich planach

Od zakończenia szóstej edycji miłosnego show minęły dwa miesiące. W tym czasie jednak wiele się zmieniło. Wiadomo już, że Sasha i Angelina z "Love Island 6" się rozstali. Ku zaskoczeniu widzów miłość kwitnie u innych finalistów show, Wiktorii i Sebastiana. Pomimo tego, że początkowo widzowie nie dawali im szans na powodzenie, ostatecznie to właśnie oni są jedyną parą, która przetrwała po finale 6. edycji "Love Island". Co więcej, para do swojego związku podchodzi bardzo poważnie. Tuż po zakończeniu show Sebastian przeprowadził się do Polski, by zamieszkać ze swoją ukochaną w Sopocie. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian w ich życiu, bo para planuje... kolejną przeprowadzkę. Gdzie? Na drugi koniec świata!

Do tej pory zakochani z "Love Island" byli bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o mówienie o swoich planach. Zdradzali jedynie, że planują wielkie zmiany. Teraz szczęśliwą nowiną podekscytowana Wiktoria pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama. Zdradziła, że wspólnie z ukochanym przeprowadza się do... Tajlandii!

- Hejka, słuchajcie ja przychodzę do Was, żeby poopowiadać trochę o naszych przygotowaniach ponieważ po Świętach planujemy z Sebastianem wyjazd do Tajlandii. Robimy taką... małą przeprowadzkę no i jest dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć na pewno i będę Wam tutaj pokazywała cały ten proces - zapowiedziała.

Wiktoria swoje przygotowania zaczęła od zadbania o włosy. Teraz z kolei chce zrobić formę, aby zachwycać wyglądem w stroju kąpielowym. Co ciekawe, Sebastian miał już okazję zwiedzić Tajlandię, zostanie więc przewodnikiem swojej ukochanej. Ponadto oboje pracują zdalnie, dlatego mogą sobie pozwolić na podróżniczy tryb życia. Sebastian jest zafascynowany kręceniem vlogów, które publikuje na swoim YouTube. Jego pasje podziela także Wiktoria, która coraz częściej pojawia się na filmikach. Jesteśmy więc pewni, że w Tajlandii uraczą nas pięknymi kadrami - szczegolnie, że zdradzili już, że kupili... bilet w jedną stronę! Gratulujemy odważnej decyzji i życzymy powodzenia!