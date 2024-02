Finaliści szóstej odsłony miłosnego formatu "Love Island" powrócili na Instagram. Podczas gdy internauci przewidywali, że para dawno się rozstała, ci powiedzieli o swoich planach. Zakochani nie ukrywają już szczęścia.

"Love Island": Wiktoria i Sebastian ogłaszają nowinę

Przed nami kolejna edycja miłosnego formatu "Love Island". Fani więc z niecierpliwością wyczekują nowych uczestników, którzy na Wyspie Miłości zawalczą o miłość oraz o pieniądze. Tymczasem okazuje się, że uczestnicy doskonale znani z poprzednich edycji także potrafią zaskoczyć. Najlepszym tego przykładem są finaliści szóstej edycji show. Fani już od jakiegoś czasu podejrzewali, że Wiktoria i Sebastian z "Love Island" rozstali się. Wszystko przez to, że zakochani wycofali się z medialnego życia i od dawna nie byli widywani razem. A jak jest naprawdę?

Okazuje się, że milczenie było zwiastunem zmian w ich życiu - jednak tych pozytywnych zmian! Uczestnicy "Love Island" pojawili się na Instagramie, aby ogłosić szczęśliwą nowinę! Zakochani postanowili opuścić zimną Polskę i wyjechać do... Tajlandii! Już nie ukrywają swojej radości:

Następny przystanek: Koh Tao - napisała Wiktoria.

Przy okazji publikując zdjęcie prosto z lotniska!

Warto dodać, że zakochani niedługo po przygodzie z "Love Island" wspólnie wylecieli do Tajlandii. Wówczas założyli także swoją firmę. Czym tym razem nas zaskoczą w egzotycznym kraju? Zobaczymy niebawem! Wszystko wskazuje jednak na to, że to właśnie Tajlandia jest ich miejscem na ziemi!