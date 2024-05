Laura i Armin z "Love Island" przechodzili burzliwe chwile swojej relacji. Fani byli pewni, że para się rozstała i każdy poszedł w swoją stronę. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich Laura i Armin wciąż pozostają w związku, a niespodziewanie dziewczyna ogłosiła radosną nowinę!

Laura i Armin poznali się podczas ósmej edycji miłosnego formatu "Love Island" i postanowili połączyć się w parę. W tym zestawieniu dotrwali aż do finału, który wygrali. Po wyjściu z willi kontynuowali swoją relację, która wzniosła się na wyższy poziom za sprawą szybkiego zamieszkania razem. Jednak niedawno fani zauważyli, że Laura i Armin nie spędzają już tyle czasu razem i zaczęły się spekulacje odnośnie ich rozstania.

Całe szczęście plotki okazały się być nieprawdziwe, a uczestnicy "Love Island" są nadal razem, co udowodniła Laura, nagrywając jedno z InstaStory:

Niedawno Laura z "Love Island" przekazała fanom informację, że wraz z Arminem są już 6 miesięcy w oficjalnym związku. Kobieta chciała być również szczera i wyznała, że faktycznie przez ten czas mieli jedną przerwę od siebie, a to wszystko za sprawą ich ognistych temperamentów:

(...) Jesteśmy oboje bardzo temperamentni i oboje pracujemy nad sobą bo oboje mamy problemy z bliskością więc to skutkuje, że często wchodzimy w konflikty między sobą. Najważniejsze żeby starać się zachować szacunek do siebie i żeby było zaangażowanie. Związek to jest naprawdę ciężka praca

- mówiła wówczas Laura.