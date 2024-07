Wszystko wskazuje na to, że po dotarciu do Polski na Kubę z "Love Island 6" zamiast licznych gratulacji, będzie czekać lawina krytyki, a uczestnik programu będzie się musiał tłumaczyć się z tego, co mu zarzucono. Tym razem oliwy do ognia dodała przyjaciółka Weroniki, która w 10-cio minutowym filmiku wylicza kłamstwa uczestnika show, odnosząc się do jego przeszłości. Dziewczyna zarzuca mu także manipulowanie Weroniką.

"Love Island 6": Przyjaciółka Weroniki na temat Kuby

Bez wątpienia ostatnia edycja randkowego show Polsatu obfitowała w liczne afery. Początkowo niesmak fanów wzbudziła afera z Danielem w "Love Island 6". Wówczas okazało się, że uczestnik miał mieć dziewczynę poza programem. To jednak był dopiero początek kontrowersji. Niedługo potem niesmak fanów wzbudził inny uczestnik show. Kiedy Kuba z "Love Island", skłamał, że zmagał się z rakiem spadła na niego lawina krytyki, a widzowie nie mogli zrozumieć jego postępowania. To było zapowiedzią poważniejszych problemów jednego z młodszych uczestników show.

Okazało się, że Kuba z 'Love Island" nie tylko w sprawie raka minął się z prawdą, a na jaw zaczęły wychodzić coraz nowsze fakty, dotyczące jego osoby. Według plotek zamieszczanych w sieci ukochany Weroniki skłamał także w sprawie wykonywanej pracy, a internauci przykleili mu łatkę mitomana. Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać przyjaciółka Weroniki. Dziewczyna związana z światem freakfightów, obnażyła także inne fakty:

- Jak wiecie, moja przyjaciółka Weronika jest w programie "Love Island" (...) Odezwało się do mnie kilka osób znajomych z Poznania. Od tego się zaczęło, dostałam głosówki, czy produkcja programu podpuszcza ludzi i każe im kłamać, powiedziałam, że raczej nie... Będę się starała to skrócić, bo będę dużo wątków poruszała - zaczęła tajemniczo.

Kobieta, która twierdzi, że jest przyjaciółką Wero początkowo poruszyła temat raka. Wyjawiając, że Kuba z "Love Island" przypisał sobie historię choroby swojej byłej dziewczyny, która chorowała na nowotwór. Ponadto przyjaciółka Weroniki jest przekonana, że Kuba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest popularna influencerka, a jego miłość do niej, jest czystą manipulacją, która ma na celu przepustkę do świata MMA, z którym jest związana. Przyjaciółka dziewczyny odniosła się także do jego pracy, twierdząc, że Kuba nie sprzedaje nieruchomości:

- To nie jest prawda. Akurat traf chciał, że mojej przyjaciółce z Poznania miał remontować toaletę, ponieważ pracuje w formie remontowej swojego ojca - skwitowała.

Dziewczyna nie przebiera w słowach:

- Jak można być tak zakłamanym śmieciem? - pyta.

Przyjaciółka Weroniki z "Love Island" zarzuca Kubie także liczne oszustwa finansowe, wobec swoich dawnych partnerek:

- Wisi ludziom pieniądze. i to nie facetom, tylko kobietom. Spotykał się z wieloma dziewczynami, którym wisi pieniądze. Z jedną mieszkał i nie płacił czynszu. Różne kwoty - od 300 zł do wyższych...

Pod koniec swojej przemowy dziewczyna zrobiła podsumowanie, w którym wylicza wszystkie kłamstwa uczestnika show:

- Podsumowując Kuba: - Kłamał na temat raka, a przyznał się do tego dopiero pod naciskiem produkcji - kłamał na temat pracy jaką wykonuje - jest naciągaczem i pożycza od kobiet pieniądze, których nie oddaje - kłamie na temat tatuaży, każdej dziewczynie opowiada co innego - chęć walki na galach freakfightowych, obserwowanie highleague, pisanie do mnie co sugeruje, że wie kim jest Weronika - manipulacja w taki sam sposób co inne dziewczyny, często słowo w słowo to samo mówił To nie jest 100% co wiem, ale nie chce na razie wszystkiego mówić. Jeżeli macie o nim jeszcze jakieś informacje, albo padłyście jako ofiary jego kłamstw, napiszcie na dm. To "Ukryta prawda" czy "Love Island"?

Czy Kuba z "Love Island" odniesie się do tak poważnych zarzutów? Zapewne przekonamy się już niebawem.