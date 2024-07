Sasha i Angelina wygrali 6. edycję "Love Island", a w wywiadzie dla Party.pl mówią wprost, że zupełnie się nie spodziewali takiego zakończenia. Sasha nie ukrywa, że jego zdaniem to Wiki i Sebastian mieli największe szanse na wygraną. Para w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała zmianę zasad show, a Sasha nie ukrywa, co wybrałby, gdyby w finale nadal były koperty prawdy. Co na to Angelina?

Sasha i Angelina z "Love Island" 6 zdradzili, na co przeznaczą wygraną!

Sasha i Angelina wrócili już do Polski, ale ich grafik po wygranej w "Love Island" jest naprawdę napięty i nie zdążyli jeszcze przeczytać komentarzy dotyczących swojego udziału. Zwycięzcy 6. edycji "Wyspy miłości" w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz odnieśli się do zmian w finałowym odcinku "Love Island" i skomentowali brak kopert. Gdyby ten element pojawił się podobnie, jak w poprzednich edycjach, co wybraliby? Miłość czy pieniądze? Ich zdania są podzielone!

Ja myślę, że tutaj byłby na pewno wybór miłości. Nawet fajniej, że nie było tego wyboru, bo to byłoby niepotrzebne - powiedziała ze śmiechem Angelina.

Sasha powiedział wprost, że ta modyfikacja została wprowadzona, bo zawsze wszyscy wybierali miłość, ale on sam miałby inny pomysł i nie ukrywa, że wybrałby pieniądze z jednego powodu...

W sumie fajnie, bo mógłbym wybrać pieniądze wtedy - powiedział Sasha i szybko dodał ze śmiechem: Żartuje. (...) Nawet jeśli wybrałbym pieniądze, to tylko po to, żeby się wyróżnić, a potem i tak...

A jak Angelina i Sasha podzielą wygraną? To jest jeszcze otwarty temat, a pomysłów jest sporo...Koniecznie obejrzyjcie całe wideo! Dowiecie się też, jak Angelina i Sasha czują się po finale. Emocje już opadły?

