Zuza z "Love Island" stara się być aktywna w mediach społecznościowych, więc zorganizowała na swoim Instagramie przestrzeń do zadawania pytań przez jej fanów. Dziewczyna odpowiedziała na wszelkie wątpliwości fanów, a niektóre odpowiedzi naprawdę zaskakują. Zobaczcie sami!

Zuza z "Love Island" nie ufa swojemu ukochanemu?

Zuza i Jarek głosami widzów wygrali 9. edycję miłosnego formatu "Love Island". Para nadal rozwija swoją relację i póki co prowadzą związek na odległość, ponieważ Zuza mieszka jeszcze w Belgii, ale planuje przeprowadzkę do Polski. Teraz postanowiła zbliżyć się do fanów i zorganizować serię "Q&A" na swoim Instagramie. Okazuje się, że w jednej z odpowiedzi nie uwzględniła swojego ukochanego. Zobaczcie sami!

Zuza z "Love Island" postanowiła wyjawić fanom, komu najbardziej ufała na Wyspie Miłości:

Sobie! i pająkom, one potrafiły uszanować moją ciszę. Uwielbiam naturę, zwierzątka - przyznała Zuza.

Fani mogli być zdziwieni taką odpowiedzią, tym bardziej, że od samego początku w programie była związana z Jarkiem. Na szczęście można domyślać się, że nie napisała o swoim wybranku tylko z tego powodu, ze w pytaniu internautki był wymieniony:

Komu najbardziej ufałaś na Wyspie Miłości oprócz Jarka - zapytała fanka.

@zuzannacsk

Wygląda na to, że było to dla Zuzy zbyt oczywiste. Na co dzień para świetnie się dogaduje i na pewno ufają sobie nawzajem. Warto przypomnieć, że niedawno Jarek przyprawił widzów o szybsze bicie serca, a to wszystko za sprawą jego żartu o rozstaniu z Zuzą. Na szczęście zwycięzcy "Love Island" mają się świetnie i nic nie zwiastuje ich poróżnienia.

Co więcej, niedawno fani Zuzi zauważyli, że odkąd wyszła z programu "Love Island" jest bardzo odmieniona. Internauci zwrócili uwagę na jej swobodę i nabranie dystansu.

Zuzia całkiem inna osoba niż w programie, rozkwitasz - pisali fani.

Kibicujecie Zuzi i Jarkowi?

