Kłamstwo Kuby dotyczące raka poruszyło nie tylko uczestników "Love Island" 6, ale również widzów, którzy w komentarzach w dość ostry sposób pisali wprost, że uczestnik powinien natychmiast opuścić program podobnie, jak Daniel. Niestety, tak się nie stało, a Kuba razem z Wero dotarli do finału, co internauci określali jako "kpinę". Teraz Sasha w rozmowie z Party.pl skomentował zachowanie Kuby. Zwycięzca 6. edycji "Love Island" nie ukrywa, że to dziecinne zachowanie i wygląda na to, że Kuba jest gotów na wiele dla własnego szczęścia...

Reklama

Sasha z "Love Island" 6 nie ukrywa, że Kuba powinien ponieść konsekwencje

Sasha z "Love Island" w dość ostry sposób wyraził swoją opinię o zachowaniu Kuby i powiedział wprost w rozmowie z reporterką Party.pl. że nigdy nie zdecydowałby się na taki krok, nawet jeśli zapewniłoby mu to wygraną:

To nie my musimy mu wybaczyć. Tak naprawdę to on chyba dostanie jakąś nauczkę z tego wszystkiego. Bardzo dziecinna jest jakby próba, żeby zmanipulować widzów czy w ogóle całą produkcję, nie wiem. Za nic bym nie chciał, nawet, jakbym wiedział, że wygram w taki sposób, takiej pieczątki [red. etykiety kłamcy]. Oświadczył w ten sposób, że jest gotów na wiele dla swojego szczęścia - powiedział wprost Sasha.

A jak Sasha zareagował na informację, że Kuba po "Love Island" musi zmierzyć się z ogromną falą krytyki za swoje zachowanie?

Jakaś kara za to powinna być, żeby ludzie wiedzieli, że tak nie można - dodał na koniec Sasha.

Zobaczcie nowy wywiad i dowiedźcie się, co na ten temat sądzi Angelina.

Zobacz także: "Love Island 6": Przyjaciółka Weroniki obnaża bolesną prawdę na temat Kuby! Ostry komentarz

Zobacz także

Mat. prasowe