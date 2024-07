Widzowie 6. edycji "Love Island" są oburzeni zachowaniem Kuby, który nie do końca był szczery, mówiąc uczestnikom o swojej chorobie. Okazuje się, że mężczyzna wcale nie chorował na raka, ale na inną przypadłość - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, który według jego relacji może powodować raka.

W sieci zawrzało, a internauci nie mają litości dla Kuby. To jednak nie wszystko! W sieci pojawiają się zaskakujące informacje na jego temat! To nie jedyne kłamstwo Kuby?

Tylu emocji, co w 6. edycji "Love Island" chyba jeszcze nie było. Spirala kłamstw nakręca się z odcinka na odcinek i okazuje się, że nie tylko Daniel miał coś do ukrycia, ale do szokującego kłamstwa przyznał się też Kuba podczas pobytu na "Wyspie miłości". Internauci bardzo ostro ocenili zachowanie uczestnika, który minął się z prawdą w tak poważnej sprawie, a w sieci pojawiają się spekulacje, że Kuba nie tylko wtedy nie powiedział prawdy:

Głos w sprawie afery związanej z Kubą zabrała tajemnicza Natalia i w mediach społecznościowych zaskoczyła relacją na temat uczestnika i pokazała zaskakujące screeny. Kuba z "Love Island" tuż przed końcem ich relacji miał powiedzieć jej, że choruje na serce, a sam w tym czasie imprezował...

Jest uczestnikiem Kuba Grabarek, który ogłosił wszystkim, ze ma rzekomego raka, że był taki biedny,. Jak ja to oglądałam, to płakałam ze śmiechu. Jak można być takim aktorem, kłamcą... Ja tego totalnie nie rozumiem. Miałam z nim w zeszłym roku relację, to był epizod, także nie wgłębiajmy się w to, ale ten człowiek jest w stanie po trupach iść do celu. Nasza relacja się kończyła już i zaprosiłam go na rozmowę, a on do mnie, że jest w szpitalu. Zainteresowałam się tym, co się stało. Ja dołączam screeny, bo nie widzę nic w tym złego i chcę, żebyście przejrzeli na oczy. Powiedział mi, że z sercem ma coś nie tak i jeszcze tam zostanie. (...) Jak on potrafił całą produkcję, uczestników okłamać, że ma raka, ale po co? Po to, żeby wygrać?