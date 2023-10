"Love Island": Lori o relacji z Weroniką. Czy nadal są przyjaciółkami?

Weronika z 8. edycji "Love Island" największą chemię poczuła do Adama, ale niestety ich relacja nie przetrwała. Podczas emisji Weronika przyjaźniła się również z Lori, która zawsze trzymała jej stronę. Gdy odeszła z programu, to właśnie z nią sparował się Adam. Jak dziś wyglądają relacje dziewczyn?

Wielkie finał 8. edycji "Love Island" już za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Weronika była jedną z najbarwniejszych uczestniczek programu, która zdobyła sympatie widzów swoją bezpośredniością. Uczestniczka show chciała zbudować relacje z Adamem, ale poróżniła ich różnica charakterów. Gdy ten wrócił z Casa Amor z inną dziewczyną, ona postanowiła opuścić program. W trudnych chwilach wspierała ją Lori, która zawsze trzymała jej stronę.

Po odejściu Weroniki, Adam sparował się z jej przyjaciółką i przez jakiś czas tworzyli parę. Teraz Lori w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądała jej rozmowa Weroniką na ten temat.

To było dla mnie logiczne, że ja muszę z nią obgadać coś, co zrobiłam poza jej plecami i ona to widziała, ona widziała moje komentarze do kamery, ona widziała, że mi smutno, że mi źle. Mogło się jej wydawać, że po prostu gram. (...) Czułam się w jakiś sposób winna faktycznie, ale nie mam do siebie żalu, że spróbowałam — powiedziała Lori.