Takiego zwrotu akcji w "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt! Tuż przed wielkim finałem randkowego show Polsatu Paweł zaskoczył wszystkich i opowiedział Roksanie o swojej współlokatorce. Okazuje się, że partner Roksany na co dzień mieszka z kobietą, z którą w przeszłości... wylądował w łóżku! Roksana nie ukrywała zaskoczenia, ale również podzieliła się swoją tajemnicą. Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" w sieci zawrzało!

Roksana i Paweł z "Love Island" są parą od niedawna. Seksowna blondynka nie znalazła swojego szczęścia w willi, ale kiedy pojechała do Casa Amor poznała Pawła, który od razu wpadł jej w oko. Roksana i Paweł wrócili do willi jako para, a piękna uczestniczka robiła wszystko, żeby zdobyć serce przystojnego bruneta. Roksana z "Love Island" została jednak ostro skrytykowana za jej zachowanie w kryjówce- fani zarzucili jej bowiem, że za bardzo narzuca się Pawłowi, który ich zdaniem czuje się osaczony przez partnerkę.

Co ciekawe, w ostatnich dniach na Instagramie pojawiały się komentarze, w których fani "Love Island" sugerowali, że Paweł nie angażuje się w związek z Roksaną ponieważ ma kogoś poza programem. Teraz Paweł zaskoczył szczerym wyznaniem i opowiedział Roksanie o swojej... współlokatorce.

Roksana była zaskoczona wyznaniem partnera, ale w odpowiedzi wyznała mu, że w przeszłości zdradziła swojego męża.

- (...) wiem, że go zraniłam i w bardzo drastycznych warunkach się rozstaliśmy. Nie chciałam tego ratować bo wiedziałam, że jeżeli dokonałam takiego czynu to ja go nie kocham po prostu- wspominała o swoim małżeństwie.

Jak na wyznania pary zareagowali internauci? Czy ich zdaniem związek Roksany i Pawła z "Love Island" ma szansę przetrwać po programie?

- Oboje są siebie warci ????. A Pawełek jak sam powiedział nie zmieni współlokatorki ????, no...wiec Roksana nie licz na miejsce w chacie obok Pawła haha. Cyrk...

- aaa czyli Paweł jednak nie ma dziewczyny jak wszyscy piszą! Bo to tylko współlokatorka ????

- Ajć ... Teraz to się kumpela nazywa albo współlokatorka ????????

- Lokatorka w Holandii z którą sypia ????????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️ aż huczy w necie że, to jego kobieta. I wypala, że on nie zmieni "lokatorki", to teraz Roksany wyznanie będzie niezłym pretekstem ????

- Ja myślę że oni nie będą razem po programie- komentują fani "Love Island".