Karolina Gilon w rozmowie z Party.pl skomentowała zamieszanie wokół Daniela z ostatniej edycji "Love Island". Uczestnik randkowego show wysyłał sygnały do swojej byłej partnerki, a po wyjściu z programu wrócił do ukochanej. Jak teraz zachowanie Daniela ocenia Karolina Gilon? Jest stanowczy komentarz prowadzącej "Love Island"!

W ostatniej edycji "Love Island" nie brakowało wielkich emocji , zaskakujących zwrotów akcji i głośnych afer z udziałem uczestników. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show okazał się Daniel, który został przyłapany na wysyłaniu sygnałów do swojej byłej partnerki. Internauci zauważyli, że przystojniak często pisze literę "T", a jak się okazało jego była dziewczyna miała na imię Tay. Producenci zareagowali na doniesienia fanów i w jednym z odcinków Karolina Gilon zapytała Daniela o tajemniczą literę "T". Uczestnik nie chciał komentować swojego zachowania, a jego koledzy z programu podjęli decyzję, że powinien odejść z "Love Island". Co ciekawe, już po programie Daniel za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że znów jest w związku z Tay.

Karolina Gilon w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała zachowanie Daniela.

Daniel oszukał nas, zataił coś przed nami. Ja stwierdziłam, że nie mogę podejmować decyzji o jego być albo nie być w programie i daliśmy tą decyzję do podjęcia naszym wyspiątkom. Oni zadecydowali, że ma opuścić wyspę miłości i tak się stało. Uważam, że to było bardzo uczicwe. Miał szansę się z tego wytłumaczyć, miał szansę powiedzieć o co w tym wszystkim chodziło, nie chciał zabrać głosu to stało się, jak się stało- powiedziała Karolina Gilon.