Po odejściu z szóstej edycji "Love Island" Daniel wrócił do Londynu, a Natalia do Warszawy. Czy tu kończy się ich wspólna przygoda? Wszystko wskazuje na to, że nie! W oczekiwaniu na samolot programowa partnerka jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników Wyspy Miłości postanowiła odpowiedzieć na wiadomości, które otrzymywała od swoich fanów i jak się okazuje, nie powstrzymała się od komentarzy na temat afery z Danielem! Co więcej, Natalia zdradziła jakie są jej plany dotyczące relacji z Danielem, a także odniosła się do zachowania jego byłej dziewczyny - i to w dość mocnych słowach.

Reklama

Myślę, że warto byłoby zaznaczyć, że to jest osoba, która się leczy, jest na terapii - stwierdziła.

Jak się okazuje, kobieta, do której Daniel wysyłał tajemnicze znaki za pomocą litery "T", nie zostawiła słów Natalii bez komentarza. Będzie kolejna afera?

"Love Island 6": Natalia tłumaczy Daniela i komentuje zachowanie jego byłej dziewczyny

Chyba nikt nie spodziewał się, że szósty sezon "Love Island" dostarczy aż tylu emocji. W skrócie - okazało się, że Daniel przemycając na swoim ciele, czy tabliczkach literę "T", zwracał się do - jak podkreśla - swojej byłej dziewczyny. Kiedy informacja wyszła na jaw, uczestnik opuścił Wyspę Miłości, a w jego ślad postanowiła pójść jego partnerka z programu. I choć widzowie nie do końca wierzą w wersję uczestnika, wygląda na to, że uczestniczka stoi za nim murem. Natalia z "Love Island 6" komentując aferę z Danielem w rozmowie z Karoliną Gilon mocno wspierała swojego partnera i podkreśliła, że nie żałuje, że zrezygnowała z dalszego udziału w show Polsatu. Teraz dziewczyna postanowiła zdradzić znacznie więcej szczegółów!

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 6": Daniel po raz pierwszy odniósł się do afery z jego udziałem! Pokazał wymowne nagranie

Czy Daniel i Natalia z "Love Island 6" są razem? To pytanie zadaje sobie wielu fanów programu. Jak się okazuje, czekając na swój samolot do Polski Natalia postanowiła skomentować jak wygląda ich relacja.

Zobacz także

Jeżeli chodzi o Daniela, to Daniel jest w Londynie. Ja lecę do Warszawy, tak że trochę później wylatuje. To tyle, jeżeli chodzi o Daniela. Mamy kontakt, jest wszystko w porządku. Co będzie dalej zobaczymy - wyznała. - Jeżeli chodzi o moją relację z Danielem, to tak jak powiedziałam na live'ie z Karoliną, na ten moment daje mu szansę, jednak nie będę za nim latać, nie będę za nim biegać. Teraz jest jego ruch - dodała w późniejszej wypowiedzi.

mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 6": Paweł zrezygnował z programu! Fani: "To się nazywa odejście z klasą"

Natalia zdradziła również, że możliwe, że za jakiś czas ona i Daniel nagrają wspólnego live'a, podczas którego mężczyzna wypowie się na temat afery wokół litery "T", dodając, że z pewnością ona sama zada mu kilka pytań. Co więcej, uczestniczka "Love Island" skomentowała również zachowanie byłej dziewczyny Daniela po tym, jak otrzymała od fanów screenshoty jej wypowiedzi. Cóż, Natalia broniąc swojego partnera z programu nie powstrzymała się od mocnych słów wobec "T".

Myślę, że warto byłoby zaznaczyć, że to jest osoba, która się leczy, jest na terapii i pewne rzeczy, które wstawiała i które Daniel do niej wysyłał były spowodowane tym, żeby nie zrobiła sobie głupot, ani też mu. Trochę głupio tutaj zrobił, bo nie ukrywam mógł jej powiedzieć wprost, jak wygląda sytuacja. A też ze względu na to, żeby nie zrobiła mu przypału pewne rzeczy jej wysyłał, miał z nią kontakt niepotrzebnie no ale cóż, teraz ponosi tego konsekwencje. (...) Wysyłacie też mi masę screenów, co ta dziewczyna wstawiała do siebie na InstaStories. Ogólnie co wrzucała wszędzie. Podkreślam, ta dziewczyna się leczy, jest na terapii więc pewne rzeczy, które ona mówi może inaczej rozumieć niż mógłby zdrowy człowiek - stwierdziła.

Instagram/Love Island

Jak widać, Daniel może liczyć na całkowite wsparcie ze strony Natalii. Choć uczestniczka szóstej edycji "Love Island" przyznała, że jej partner z Wyspy Miłości mógł zachować się inaczej, podkreśliła, że robił to tylko i wyłącznie dla dobra ogółu. Natalia zdradziła również, że chłopak wziął udział w programie by urwać relacje ze swoją eks dodając, że ta nie dawała mu spokoju i go "prześladowała"!

Daniel zrobił dużo głupot, dając jej jakąkolwiek nadzieję na to, że może do niej wrócić, bo robił to wszystko tylko po to, żeby ta dziewczyna nie narobiła mu syfu w internecie i to też podkreślał nawet na tym filmiku, który jej wysyłał, gdzie mówił, żeby nie robiła żadnego shitu, to jej to wynagrodzi. A w zasadzie to Daniel przyznał się, że przyszedł do programu częściowo też po to, żeby po prostu od niej się odciąć, bo typiara go po prostu cały czas gdzieś tam prześladuje dosłownie, tak że no grubo - dodała Natalia.

Ponieważ fakt, że dla Daniela Natalia postanowiła opuścić Wyspę Miłości wzbudził wśród fanów show skrajne emocje, dziewczyna w przemowie na swoim InstaStory postanowiła wytłumaczyć się również i z tego. Natalia podkreśliła, że widzowie szóstej edycji "Love Island" nie widzieli wszystkiego, co działo się w programie, a ona sama wie znacznie więcej, niż może im się wydawać.

Też bym chciała, żebyście pamiętali, że o pewnych rzeczach Daniel powiedział tylko i wyłącznie mi, czy to w kryjówce, czy to podczas programu i niektóre z tych rozmów nie były po prostu pokazane w programie. Stąd też moja decyzja i moje podejście do tej sytuacji, no bo inni Islanderzy, czy to widzowie, no nie widzieli wszystkiego. Ja też nie będę o wszystkim mówić, bo to są sprawy poniekąd moje i Daniela, więc postaracie się mnie zrozumieć w tej sytuacji - tłumaczyła.

Po wszystkim Natalia raz jeszcze zwróciła się do swoich obserwatorów podkreślając, że nie muszą się o nią ani martwić, ani jej współczuć, bo u niej wszystko dobrze. To jednak nie koniec, bo wypowiedzi Natalii trafiły do uszu Tay, czyli byłej dziewczyny Daniela, której imię kryło się pod tajemniczą literą "T". Jak się okazuje, dziewczyna postanowiła odpowiedzieć na komentarze uczestniczki "Love Island" dotyczące jej zdrowia psychicznego.

@veneloo, Instagram

Była dziewczyna Daniela z "Love Island 6" odpowiada na przykre komentarze Natalii

Jak się okazuje, głos w sprawie afery wokół Daniela postanowiła zabrać również główna zamieszana - Tay. Przykre słowa Natalii dotarły do byłej dziewczyny uczestnika "Love Island 6", która nie miała zamiaru milczeć i napisała na na swoim profilu na Instagramie co o tym wszystkim myśli.

Ta dziewczyna tak naprawdę nie rozumie, co robi. Wyraźnie nie miała żadnego doświadczenia w życiu i jest zbyt młoda, aby zrozumieć o co chodzi w życiu, a ona jako kobieta, by poniżać inną kobietę, używając "zdrowia psychicznego", tylko dlatego, że musisz porozmawiać z kimś, kto nie zna cię osobiście i może zaoferować profesjonalną pomoc w niektórych zmaganiach życiowych. To jest odrażające - podsumowała była dziewczyna Daniela - PS Żadne kłamstwa nie mogą być zbyt długo ukrywane - dodała.

W kolejnym kafelku na swoim InstaStory była dziewczyna Daniela najwyraźniej zwróciła się do samej Natalii:

W dzisiejszych czasach ludzie chodzą na terapię tak, jak na siłownie. Mózg to także mięsień i trzeba o niego dbać... to takie proste... Życzę i mam nadzieję, że twoje życie jest i będzie pełne róż i nigdy nie będziesz musiała iść na terapię. Wszystko najlepszego ode mnie.

@tayvm, Instagram

Sądzicie, że teraz sprawa ucichnie, czy czekacie na live Natalii i Daniela?

Instagram/Love Island

Reklama