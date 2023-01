"Love Island 6": Natalia o zachowaniu Daniela. "Pokaże wam, co tam się naprawdę działo" wyznała w sieci

Natalia z "Love Island" zdradziła, czy po wyjściu z programu jest w związku z Danielem i skomentowała jego ostatnie oświadczenie dotyczące relacji z byłą partnerką. Czy Natalia wybaczyła Danielowi i stworzą szczęśliwą parę? Jest stanowczy komentarz byłej uczestniczki randkowego show Polsatu. Sprawdźcie, co powiedziała podczas relacji na InstaStories! Natalia z "Love Island" szczerze o relacji z Danielem Kilka dni temu w w "Love Island" zrobiło się naprawdę bardzo nerwowo. Wszystko za sprawą Daniela wobec którego pojawiły się podejrzenia, że ma partnerkę poza programem. Okazało się wówczas, że przystojny uczestnik kilka razy napisał literę "T", a jak później zauważyli widzowie, była to pierwsza litera imienia kobiety z którą spotykał się przed wejściem do willi. W programie Daniel nie chciał komentować swojego zachowania, ale po wyjściu z "Love Island" Daniel przyznał, że wysyłał sygnały byłej partnerce. Daniel w "Love Island" stworzył bliską relację z Natalią, która do samego końca wierzyła, że jej partner jest wobec niej szczery. Tuż po wyjściu z programu Natalia go broniła, ale tym razem jest zupełnie inaczej! Była uczestniczka "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na kilka pytań internautów i przyznała, że ma żal do Daniela. Czy Daniel zabiega o twoje względy, czy widzisz, że jednak ciągnie go do Tay?- pytali internauci. Wydaje mi się, że Daniel jest w tym wszystkim mega zagubiony. Z jednej strony widzę gdzieś tam z jego strony, że zabiega o mnie. Z drugiej strony błagam was, sami widzicie jak on się wypowiada o Tay, jak jej broni u siebie na stories, mi się to mega nie podoba. Sprawia, że jeszcze mniej mam chęci do jakiegokolwiek kontaktu z nim. Broni swoją byłą, potwierdza jej wersję, która moim zdaniem nie do...