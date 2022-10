"Love Island 6": Daniel i Tay popsuli urodziny Pauli? Te komentarze mówią same za siebie

To, co wydarzyło się w ostatnim odcinku " Love Island 3 " przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Najpierw Marcin sam zadecydował o rezygnacji z dalszego udziału w programie, a kiedy doszło do przeparowania Maciek nieoczekiwanie wybrał Anię! Uczestnik swoim zachowaniem nie tylko po raz kolejny doprowadził Zerę do łez i zirytował swoją nową-starą partnerkę, ale i zdecydowanie rozwścieczył widzów, którzy ponownie nie zostawili na nim suchej nitki. "Love Island 3": Internauci mocno komentują zachowanie Maćka Maciek zdecydowanie idzie po tytuł najmniej lubianego uczestnika trzeciej edycji "Love Island". Uczestnik, który najpierw zabiegał o względy Ani, po to, by później porzucić ją na rzecz nowej uczestniczki Zery, która od razu wpadła w oko, nie raz rozczarował widzów swoim zachowaniem. Najpierw doprowadził swoją nową partnerkę do łez , a teraz postanowił ponownie wybrać Anię, tym samym wyrzucając Zerę z programu. Żalu do swojego obecnego partnera nie kryje sama Ania. Dziewczyna stwierdziła, że jego zachowanie jest egoistyczne i że bawi się uczuciami innych. Co więcej, widzowie są tego samego zdania. Na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie nie brakowało negatywnych komentarzy w stronę uczestnika: - Maciek skacze z kwiatka na kwiatek - Szkoda mi tej Zery - Nie no Maciek idziesz do domu - Ale wstyd Maciek 🤮🤮🤮 - Maciuś Ty dupku!Wstyd mi za Ciebie - Prawdziwego faceta poznaje po tym jak kończy. Nawet jak podjął taką decyzję, powinien podziękować Zerze i zachować się z klasą. A nie tekst: szkoda było to ciągnąć. Miło........ - Tekst "szkoda było to ciągnąć" ŻENADA. Maciek - król samozachwytu i ta jego wieczna znudzona mina 🤮 - Pierwszy raz...