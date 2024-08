Rafał z "Love Island" wywołał ogromne poruszenie na Instagramie. Uczestnik ostatniej edycji randkowego show opublikował w sieci nowy post, w którym pochwalił się swoim szczęściem i zapowiedział ogromne zmiany w swoim życiu. Pod jego wpisem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani zaczęli się domyślać, że chodzi o... dziecko! Asia od razu zareagowała na pytania o ciążę.

Asia z "Love Island" odpowiedziała na pytania o ciążę

Asia i Rafał poznali się w ostatniej edycji "Love Island". Para dotarła do wielkiego finału i zajęła trzecie miejsce, ale spora część widzów podejrzewała, że ich relacja zakończy się po powrocie do Polski. Tak się jednak nie stało, a Asia i Rafał udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Kilka tygodni temu okazało się, że Asia i Rafał z "Love Island" mają powody do radości. Para ogłosiła, że chce ze sobą zamieszkać i do tej pory miłość w ich związku kwitnie w najlepsze. Teraz były uczestnik hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon zaskoczył wszystkich publikując tajemniczy post na Instagramie.

Rafał z "Love Island" w najnowszym wpisie zapowiedział wielkie zmiany.

Szykują się wielkie zmiany…

Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Niektórzy fani zaczęli podejrzewać, że Rafał i Asia spodziewają się dziecka lub planują zaręczyny.

Asia jest w ciąży

Aż jestem zaciekawiona czekam z niecierpliwością

Oby jakieś zaręczyny komentowali internauci.

Tajemniczy wpis Rafała wywołał lawinę spekulacji, ale Asia od razu zareagowała na pytania o ciążę.

Kochani, po ostatnim poście Rafała dostaję dużo pytań o to czy jestem w ciąży. Słuchajcie, to wyszło nieporozumienie, nie jestem w ciąży wyznała ukochana Rafała.

Myślicie, że wkrótce Rafał zdradzi, co miał na myśli pisząc o wielkich zmianach? Domyślacie się, co planuje były uczestnik "Love Island"? My już czekamy na kolejne wieści od pary z randkowego show.