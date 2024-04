Emi opuściła wyspę miłości nie z drugą połówką, ale ze złamanym sercem. Po tym, jak odrzucił ją Adrian postanowiła pożegnać się z programem. Teraz wszystko wskazuje na to, że Emi wyleczyła swoje złamane serce i pokazała, jak bawi się w Polsce z innymi uczestnikami.

Emi z "Love Island" w towarzystwie uwielbianego uczestnika

Emi była z pewnością jedną z najbarwniejszych uczestniczek 9. edycji miłosnego hitu Polsatu. Nie da się ukryć, że uczestniczka show nieźle namieszała na wyspie miłości. Długo budowała relację z Danem, ale gdy ten wyznał jej miłość — postanowiła zakończyć ich związek. Piękna islanderka jednak nie traciła czasu i od razu próbowała skraść serce Adriana. Gdy jej się to nie udało, postanowiła opuścić program. Po złamanym sercu i opuszczeniu wyspy miłości Emi z "Love Island" przerwała milczenie i ostro podsumowała Adriana. Wszystko wskazuje na to, że Emi nie ubolewała nad złamanym sercem zbyt długo, bo postanowiła wybrać się do Warszawy, gdzie czekali na nią uczestnicy "Love Island".

Ja jestem właśnie w drodze do Warszawy, śledźcie dzisiaj sociale, będzie się działo — napisała Emi.

Emi z "Love Island" postanowiła spotkać się w stolicy z Bartkiem, Danielem i Piotrkiem. Dołączył do nich również Łukasz z 8. edycji i wygląda na to, że całe towarzystwo bardzo dobrze się ze sobą bawi. Po strojach uczestników możemy stwierdzić, że ten wieczór z pewnością spędzili na mieście.

Na InstaStories Emi postanowiła zapozować z dwoma przystojniakami. Piotr, który również był z nią w programie — cieszy się sporą sympatią widzów. Wielu z nich ubolewało nad tym, gdy musiał opuścić wyspę miłości. Myślicie, że między Emi i Piotrkiem może być coś więcej?

