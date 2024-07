Małgorzata Rozenek i jej program "Projekt Lady" jest ogromnym komercyjnym sukcesem - z odcinka na odcinek ogląda go coraz więcej osób. Jednak nie wszystkim on przypadł do gustu. Agnieszka Wiśniewska z "Krytyki politycznej" oceniła go bardzo ostro!

Lewicowy portal ostro o Rozenek i "Projekt Lady"

W „Projekt Lady” grupa niegrzecznych dziewczyn próbuje zmienić się w prawdziwe damy. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, że dziewczyny lubią przeklinać i zachowywać się bardzo wulgarnie:

W cywilizowanym świecie być może to edukacja wyrównywałaby im jakoś szanse, ale w świecie nadwiślańskich nierówności nie ma na to szans. TVN spieszy więc na pomoc. No dobrze, przesadzam. Chce nas zabawić i tyle - pisze felietonistka.

Co więcej, Wiśniewska uważa, że program jest nieaktualny na dzisiejsze czasy:

Dworska etykieta i mundurek to dziś raczej kabaret niż droga do lepszego poruszania się po współczesnym świecie. Pomagały w życiu bardzo, jak się urodziło w dworze w Radziejowicach – sto pięćdziesiąt lat temu. Jak się urodziło gdzieś indziej i dużo później, są tylko zwierciadłem kompleksów i aspiracji polskiej klasy średniej - przekonuje Wiśniewska

Zgadzacie się z Agnieszką Wiśniewską?

