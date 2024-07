Kuba Wojewódzki skomentował niezbyt udany występ Moniki Lewczuk w jego programie. Młoda piosenkarka pojawiła się w pierwszym odcinku show Kuby. Niestety, Monika nie poradziła sobie najlepiej z pytaniami zadawanymi przez Kubę, przez co zalała ją fala hejtu po odcinku. Teraz dziennikarz odniósł się do ostrej reakcji internautów po pierwszym odcinku programu. Co powiedział o Monice Lewczuk? Stanął w jej obronie?

Rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Moniką Lewczuk wywołała ogromne emocje. Wizytę piosenkarki w programie Kuby skomentowała nawet Karolina Korwin-Piotrowska, która ostro skrytykowała młodą gwiazdę. Dziennikarka wytknęła jej, że nie potrafiła się poprawnie wypowiedzieć w programie Wojewódzkiego.

Ojejej, jacy wszyscy dzisiaj oburzeni, że on taki niedobry a ona taka bezdennie głupia. jakie to smutne. tak, idzie do programu KW i myśli bidna, że ja o muzykę zapytają. bo przecież jest wielką gwiazdą, prawda? co prawda połowa Polski się w ogóle o niej dzieki temu "złemu" programowi dowiedziała i wielka gwiazda, zupełnie przy okazji pokazała, że zdania jednego, prostego w języku ojczystym ułożyć nie umie, ale co tam. co nie dokombinuje to dowygląda a fejm na Pudelku i tak jest. KW to nie moja bajka. ale udawanie teraz oburzenia...- napisała wówczas Karolina Korwin-Piotrowska.